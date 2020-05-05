اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقع أمطاراً متفاوتة مصحوبة بالبرد

قال: حالة الأمطار تؤثر بمناطق عدة وتشمل عمان واليمن والكويت

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء - إن شاء الله - أمطاراً متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء بمشيئة الله أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من ساجر مروراً بشقراء والمجمعة والقويعية.. إلى الرياض وعسير وجازان والشمالية ومن نجران إلى الخرمة وشرقهما وشمال الشرقية والصمان وتشمل عمان واليمن والكويت مع رياح مغبرة.