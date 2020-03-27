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العراق.. 76 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ"كورونا"

ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس لـ458 والمتوفين لـ40

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 458 إصابة، بعد تسجيل 76 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم، بأن الإصابات الجديدة موزّعة بواقع: 14 في بغداد، و36 في البصرة، و18 في النجف، و3 في أربيل، فيما سجلت إصابة واحدة في كلٍّ من: كركوك، والسليمانية، وذي قار، وبابل، وصلاح الدين.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتَيْن؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 40 وفاة، وتسجيل 17 حالة شفاء تام جديدة؛ مما يرفع حالات الشفاء إلى 122 حالة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. 76 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ"كورونا"
سبق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 458 إصابة، بعد تسجيل 76 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم، بأن الإصابات الجديدة موزّعة بواقع: 14 في بغداد، و36 في البصرة، و18 في النجف، و3 في أربيل، فيما سجلت إصابة واحدة في كلٍّ من: كركوك، والسليمانية، وذي قار، وبابل، وصلاح الدين.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتَيْن؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 40 وفاة، وتسجيل 17 حالة شفاء تام جديدة؛ مما يرفع حالات الشفاء إلى 122 حالة.

27 مارس 2020 - 3 شعبان 1441
06:39 PM

العراق.. 76 إصابة جديدة وحالتا وفاة بـ"كورونا"

ارتفعت حصيلة المصابين بالفيروس لـ458 والمتوفين لـ40

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صحيفة سبق الإلكترونية - بغداد
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ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في العراق إلى 458 إصابة، بعد تسجيل 76 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأفادت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم، بأن الإصابات الجديدة موزّعة بواقع: 14 في بغداد، و36 في البصرة، و18 في النجف، و3 في أربيل، فيما سجلت إصابة واحدة في كلٍّ من: كركوك، والسليمانية، وذي قار، وبابل، وصلاح الدين.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتَيْ وفاة جديدتَيْن؛ مما يرفع عدد الوفيات إلى 40 وفاة، وتسجيل 17 حالة شفاء تام جديدة؛ مما يرفع حالات الشفاء إلى 122 حالة.

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