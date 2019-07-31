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حج 1440.. مصادرة وإتلاف 35 طناً من المواد الغذائية في أسبوع

واردة مع بعثات الحج والحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء أعمال التفتيش المكثفة على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع بعثات الحج والحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية التي يوجد بها مفتشو الهيئة، حيث بلغ مجموع ما تم مصادرته وإتلافه خلال الأسبوع الماضي 35 طناً و3519 لتراً من المواد الغذائية.

وتم فسح ما يقارب 7015 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً عبر المنافذ التي يتواجد بها مفتشو الهيئة، فيما تم استدعاء ورفض 575 صنفاً، بسبب وجود كميات تجارية أو أدوية خاضعة للرقابة أو مواد مجهولة المصدر ولا يوجد لها بطاقة غذائية أو منتهية الصلاحية.

ويوجد مفتشو الهيئة منذ منتصف ذي القعدة في الشحن الجوي وصالتي الحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، إضافةً إلى منافذ البطحاء، وحالة عمار، وجديدة عرعر، والوديعة.

وخلال الفترة (16/ 11/ 1440هـ - 23/ 11/ 1440هـ)، قامت الهيئة بإغلاق منشأة غذائية في المدينة المنورة ومصادرة وإتلاف 149 كجم من الأغذية و33 قطعة أوانٍ، وتحرير أكثر من 255 مخالفة صحية وفنية في 237 منشأة غذائية زارها مفتشو الهيئة ضمن أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق أمانة المنطقة.

وفي نطاق العاصمة المقدسة، تم إغلاق 10 منشآت غذائية ومصادرة وإتلاف 28471 كجم و3374 لتراً من المواد الغذائية، وتحرير أكثر من 1384 مخالفة صحية وفنية في 951 منشأة غذائية تم تفتيشها، فيما بلغ عدد الفنادق التي تم التفتيش على الخدمات الغذائية بها 50 فندقاً في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويوجد مفتشو الهيئة في المداخل الرئيسة الخمسة لمكة المكرمة للتفتيش على وسائل نقل المواد الغذائية بالشراكة مع القوات الخاصة لأمن الطرق، حيث تم الكشف على 6875 وسيلة نقل نتج عنها ضبط وإتلاف 6525.5 كجم و145 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة ست سيارات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، إضافةً إلى مخالفة 45 سيارة لعدم التزامها باشتراطات النقل وفق لائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء.

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حج 1440.. مصادرة وإتلاف 35 طناً من المواد الغذائية في أسبوع
سبق

تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء أعمال التفتيش المكثفة على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع بعثات الحج والحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية التي يوجد بها مفتشو الهيئة، حيث بلغ مجموع ما تم مصادرته وإتلافه خلال الأسبوع الماضي 35 طناً و3519 لتراً من المواد الغذائية.

وتم فسح ما يقارب 7015 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً عبر المنافذ التي يتواجد بها مفتشو الهيئة، فيما تم استدعاء ورفض 575 صنفاً، بسبب وجود كميات تجارية أو أدوية خاضعة للرقابة أو مواد مجهولة المصدر ولا يوجد لها بطاقة غذائية أو منتهية الصلاحية.

ويوجد مفتشو الهيئة منذ منتصف ذي القعدة في الشحن الجوي وصالتي الحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، إضافةً إلى منافذ البطحاء، وحالة عمار، وجديدة عرعر، والوديعة.

وخلال الفترة (16/ 11/ 1440هـ - 23/ 11/ 1440هـ)، قامت الهيئة بإغلاق منشأة غذائية في المدينة المنورة ومصادرة وإتلاف 149 كجم من الأغذية و33 قطعة أوانٍ، وتحرير أكثر من 255 مخالفة صحية وفنية في 237 منشأة غذائية زارها مفتشو الهيئة ضمن أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق أمانة المنطقة.

وفي نطاق العاصمة المقدسة، تم إغلاق 10 منشآت غذائية ومصادرة وإتلاف 28471 كجم و3374 لتراً من المواد الغذائية، وتحرير أكثر من 1384 مخالفة صحية وفنية في 951 منشأة غذائية تم تفتيشها، فيما بلغ عدد الفنادق التي تم التفتيش على الخدمات الغذائية بها 50 فندقاً في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويوجد مفتشو الهيئة في المداخل الرئيسة الخمسة لمكة المكرمة للتفتيش على وسائل نقل المواد الغذائية بالشراكة مع القوات الخاصة لأمن الطرق، حيث تم الكشف على 6875 وسيلة نقل نتج عنها ضبط وإتلاف 6525.5 كجم و145 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة ست سيارات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، إضافةً إلى مخالفة 45 سيارة لعدم التزامها باشتراطات النقل وفق لائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
02:52 PM

حج 1440.. مصادرة وإتلاف 35 طناً من المواد الغذائية في أسبوع

واردة مع بعثات الحج والحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل الهيئة العامة للغذاء والدواء أعمال التفتيش المكثفة على الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية الواردة مع بعثات الحج والحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية التي يوجد بها مفتشو الهيئة، حيث بلغ مجموع ما تم مصادرته وإتلافه خلال الأسبوع الماضي 35 طناً و3519 لتراً من المواد الغذائية.

وتم فسح ما يقارب 7015 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً عبر المنافذ التي يتواجد بها مفتشو الهيئة، فيما تم استدعاء ورفض 575 صنفاً، بسبب وجود كميات تجارية أو أدوية خاضعة للرقابة أو مواد مجهولة المصدر ولا يوجد لها بطاقة غذائية أو منتهية الصلاحية.

ويوجد مفتشو الهيئة منذ منتصف ذي القعدة في الشحن الجوي وصالتي الحجاج في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وميناء جدة الإسلامي، إضافةً إلى منافذ البطحاء، وحالة عمار، وجديدة عرعر، والوديعة.

وخلال الفترة (16/ 11/ 1440هـ - 23/ 11/ 1440هـ)، قامت الهيئة بإغلاق منشأة غذائية في المدينة المنورة ومصادرة وإتلاف 149 كجم من الأغذية و33 قطعة أوانٍ، وتحرير أكثر من 255 مخالفة صحية وفنية في 237 منشأة غذائية زارها مفتشو الهيئة ضمن أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة ضمن نطاق أمانة المنطقة.

وفي نطاق العاصمة المقدسة، تم إغلاق 10 منشآت غذائية ومصادرة وإتلاف 28471 كجم و3374 لتراً من المواد الغذائية، وتحرير أكثر من 1384 مخالفة صحية وفنية في 951 منشأة غذائية تم تفتيشها، فيما بلغ عدد الفنادق التي تم التفتيش على الخدمات الغذائية بها 50 فندقاً في كلٍّ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويوجد مفتشو الهيئة في المداخل الرئيسة الخمسة لمكة المكرمة للتفتيش على وسائل نقل المواد الغذائية بالشراكة مع القوات الخاصة لأمن الطرق، حيث تم الكشف على 6875 وسيلة نقل نتج عنها ضبط وإتلاف 6525.5 كجم و145 لتراً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإحالة ست سيارات مخالفة لأمانة العاصمة المقدسة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، إضافةً إلى مخالفة 45 سيارة لعدم التزامها باشتراطات النقل وفق لائحة العقوبات الخاصة بنظام الغذاء.

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