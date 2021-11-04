السيدة الأولى وصيد ومغامرات.. ترقّب من أهالى الليث لهذا المهرجان الفريد

ينطلق نهاية الشهر الجاري ويستمر مدة 3 إلى 6 أشهر وسط فعاليات منوعة

يترقّب أهالي محافظة الليث، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، افتتاح مهرجان هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة، يحمل اسم "حكايات الليث"، وهو عبارة عن فعاليات تركّز على التراث و"صُنِع في المملكة" وقرية المحترفين ومناحل العسل، وتجربة القيادة، وكنوز البحر، إلى جانب المعالم السياحية في المحافظة، وغيرها من البرامج النوعية.

وقالت إيمان يحيى باجنيد المدير التنفيذي في تصريح لـ"سبق": "مهرجان حكايات الليث عبارة عن محطات للفعاليات والتسوق ويقام على مساحة تقدّر بـ 45 ألف متر مربع، ويركّز على وجود قرية تراثية مستدامة مبنية على طراز الموروث العمراني للمحافظة بجانب الجوانب الأخرى في المهرجان، وهي: حكاية الحي التراثي، وهي منطقة تحاكي الزمن الجميل مؤسسة من عدة مباني ويقام عليها مسابقة بين المراكز التابعة للمحافظة في الموروث التراثي قبل عشرات السنين لكل مركز من يسرد الحياة الاجتماعية في تلك الفترة، وصنع في المملكة، حيث تدور فكرته حول استقطاع الموهوبين من شباب وشابات المنطقة المحترفين لمهارة فنية لاستخراج منتج جمالي عالي الجودة يتم بيعه وتقديمه للسائحين من داخل وخارج المملكة.

وأضافت: إلى جانب منطقة "صغارنا" وهي تحتوي على قرية المحترفين الصغار من خلال التعليم بالترفيه، ومنطقة الحصاد لما تشتهر به منطقة الليث في الزراعة فقد خصصنا منطقة للمزارعين لبيع منتجاتهم وتعليم حرفة الزراعة للعوائل، ومنطقة منحل العسل أيضاً لما تشتهر به المنطقة وسيتم تخصيص مناطق لبيع العسل.

وتابعت: سيقام معرض السيدة الأولى، وهو معرض فيه بعض الخصوصية النسائية ويشتمل على كل مستلزمات النساء في عالم الأناقة، وتجربة القيادة، من خلالها يتم تقديم فرصة للنساء على وجه الخصوص لتجربة القيادة والتدريب، إلى جانب التحدي والإثارة وهي منطقة خاصة بالمغامرات الشبابية والسيارات المعدلة واستعراض الدراجات الهوائية مع منطقة للسكيت بورد، ومنطقة الألعاب الكهربائية؛ وتحتوي على مدينة ألعاب مقامة على مساحة أكثر من 20 ألف متر مربع، بالإضافة إلى كنوز البحر نظراً لأهمية الليث من ناحية الصيد ووجود عدد من الصيادين القدامى، فقد تم تخصيص منطقة لسرد قصة الليث مع البحر وصيد الأسماك.

وأشارت إلى أنه سيتم العمل على جولات سياحية، لافتةً إلى أن هذه الفعالية تعتبر ركيزة مهمة في المهرجان حيث سيتم من خلالها استقطاع الزوار من خارج منطقة الليث للتعرف على المناطق السياحية الجميلة مثل وادي ذهب ووادي الليث والعين الحارة والجزر المترامية مثل جزيرة جبل الليث.

يُشار إلى أن المهرجان الأول من نوعه على مستوى محافظة الليث سيقام في نهاية الشهر الجاري ويستمر لمدة 3 إلى 6 أشهر، وهو غير مسبوق في المحافظة ومدعوم من محافظ الليث وجهات أخرى.