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بالفيديو.. لبناني يطالب بالاستفادة من تجربة "محمد بن سلمان" في مكافحة الفساد

حساب قناة الإخبارية نقله عن مواطن خلال تظاهرات لبنان

طالب مواطن لبناني خلال وجوده في التظاهرات أمس الأحد ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الفساد والقضاء عليه.

وتفصيلاً، كشف مقطع فيديو، بثه حساب قناة الإخبارية على تويتر أمس، مواطنًا لبنانيًّا يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير ‫محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.

ولم يوضح الفيديو المختصر أن المواطن وجَّه حديثه لأشخاص بعينهم، في الوقت الذي طالب مَن وصفهم بأصحاب اليخوت بالخروج والعمل من عرق جبينهم.

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بالفيديو.. لبناني يطالب بالاستفادة من تجربة "محمد بن سلمان" في مكافحة الفساد
سبق

طالب مواطن لبناني خلال وجوده في التظاهرات أمس الأحد ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الفساد والقضاء عليه.

وتفصيلاً، كشف مقطع فيديو، بثه حساب قناة الإخبارية على تويتر أمس، مواطنًا لبنانيًّا يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير ‫محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.

ولم يوضح الفيديو المختصر أن المواطن وجَّه حديثه لأشخاص بعينهم، في الوقت الذي طالب مَن وصفهم بأصحاب اليخوت بالخروج والعمل من عرق جبينهم.

21 أكتوبر 2019 - 22 صفر 1441
01:17 AM

بالفيديو.. لبناني يطالب بالاستفادة من تجربة "محمد بن سلمان" في مكافحة الفساد

حساب قناة الإخبارية نقله عن مواطن خلال تظاهرات لبنان

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
2,847

طالب مواطن لبناني خلال وجوده في التظاهرات أمس الأحد ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في محاربة الفساد والقضاء عليه.

وتفصيلاً، كشف مقطع فيديو، بثه حساب قناة الإخبارية على تويتر أمس، مواطنًا لبنانيًّا يطالب ساسة بلاده بالاستفادة من تجربة الأمير ‫محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.

ولم يوضح الفيديو المختصر أن المواطن وجَّه حديثه لأشخاص بعينهم، في الوقت الذي طالب مَن وصفهم بأصحاب اليخوت بالخروج والعمل من عرق جبينهم.

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