"أمانة جدة" تستضيف فريق "البلدية" لمناقشة مبادرة مدينتي 2018م

بحثت مستهدفات الربع الرابع ضمن برامج الرؤية

استضافت أمانة جدة اليوم الاثنين بمقرها الرئيس الزيارة الخامسة لفريق وزارة الشؤون البلدية والقروية، بحضور أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ورئاسة مساعد الوزير للتخطيط والتطوير رئيس مركز تحقيق الأهداف الدكتور غانم بن الحميدي المحمدي.

جاء ذلك ضمن جدول الزيارات التي تنفذها الوزارة لعرض وتنفيذ مبادرة (مدينتي ٢٠١٨م) مع الاستشاري ومديري المشروعات، والتي تهدف إلى التركيز على التأثير البلدي المتحقق من برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ الجاري تنفيذها على مدن المملكة العربية السعودية كافة.

وتضمنت الزيارة عقد ورش عمل تهدف إلى الوقوف على حالة مشروعات المبادرات التفصيلية ومستويات الصرف على المشروعات، واستعراض كل المعوقات والمخاطر المتعلقة بالمبادرة والبحث عن حلول لتسريع الأداء وإحداث الأثر المطلوب، فيما ناقشت الورش ستة محاور أساسية تشمل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة - تحسين المشهد الحضري - الاستدامة المالية والتخصيص - صحة البيئة والرقابة - التحول الرقمي والتفاعل مع المواطنين وفعالية النظام البلدي وكفاءته - المدن الذكية.

وجرى خلال الزيارة استكمال العرض التفصيلي لمبادرة (مدينتي ٢٠١٨م) وخطط تنفيذ مبادرات أمانة محافظة جدة ومستهدفات الربع الرابع ضمن برنامج مدينتي 2018، ونسب التقدم والإنجاز، في حين تسعى الأمانة لتحقيق أهدافها وفق برنامج التحول الوطني 2020 تحت إشراف ومتابعة وزارة الشؤون البلدية والقروية.