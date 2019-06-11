لجنة الذكاء الاصطناعي تُطلق عددًا من المبادرات لتطوير القطاع

تشمل إعداد الدراسات والبحوث والتواصل مع القطاعات المهتمة

ناقشت لجنة الذكاء الاصطناعي بغرفة الرياض في اجتماعها الذي عقدته برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة عبدالله العجلان، عددًا من الأهداف والمبادرات والمشاريع، التي تعتزم اللجنةُ تنفيذها خلال المرحلة القادمة؛ وذلك بهدف خدمة القطاع وتطويره.

وأوضح "العجلان" أن هذه المبادرات تشمل إعداد الدراسات والبحوث والمعلومات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تكثيف التواصل مع القطاعات المهتمة بصناعة الذكاء الاصطناعي، وبحث سُبُل دعمها للقطاع، والعمل على خدمة منتسبي الغرفة بتقديم الاستشارات في مجال الذكاء الاصطناعي، وطرح البرامج التدريبية والتأهيلية المتميزة.

وقال: "إن اللجنة ستعمل كذلك على التعاون المستمر بين الغرفة والجهات ذات العلاقة بصفة عامة؛ لإيصال صوت القطاع الخاص في هذا المجال، وبما يخدم مشاريع الذكاء الاصطناعي"؛ مشيرًا إلى أنه سيتم العمل لإيجاد برامج ومحفزات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف تشجيعها على الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي، بجانب إقامة اللقاءات وتبادل الآراء والمقترحات؛ وذلك بهدف توعية وتثقيف قطاع الأعمال بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد رئيس اللجنة أن الاجتماع بحث أثر الذكاء الاصطناعي ودوره المهم في كل القطاعات الاقتصادية؛ موضحًا أنه قد تمت مناقشة الآثار التي طالت العديد من المنشآت جراء التأخر في تنفيذ التحول التقني، وعدم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها.