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الإمارات تسجل 1153 إصابة بـ"كورونا"

شفاء 932 حالة والإجمالي 146,469

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 120,041 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما ساهم في الكشف عن 1,153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 155,254 حالة.

وأشارت الوزارة إلى وفاة مصابين جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 544 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكشفت عن شفاء 932 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 146,469 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1153 إصابة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 120,041 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما ساهم في الكشف عن 1,153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 155,254 حالة.

وأشارت الوزارة إلى وفاة مصابين جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 544 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكشفت عن شفاء 932 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 146,469 حالة.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
04:44 PM

الإمارات تسجل 1153 إصابة بـ"كورونا"

شفاء 932 حالة والإجمالي 146,469

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن إجراء 120,041 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ مما ساهم في الكشف عن 1,153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 155,254 حالة.

وأشارت الوزارة إلى وفاة مصابين جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 544 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.

وكشفت عن شفاء 932 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 146,469 حالة.

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