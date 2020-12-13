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شاهد.. سباع تفترس أحد الظباء بمحمية مرات بعد 48 ساعة من إطلاقها

مواطنون يرصدون الثغرات في الشبك ويناشدون إلحكامه لحماية الـ14 الباقية

تعرض أحد الظباء في محمية مرات للافتراس من قبل عدد من السباع، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها في المحمية، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تأمين الشبك المحيط بالمحمية وإحكام تشييده لحماية الظباء من الافتراس.

وتفصيلاً، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 15 ظبياً من ظباء الريم في متنزه مرات الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 23 ربيع الآخر 1442، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومحافظ محافظة مرات، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني بتنمية الحياة الفطرية، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وبعد يومين - وبالتحديد في يوم الخميس 25 ربيع الآخر 1442- دخلت السباع المحمية وتمكنت من افتراس أحد الظباء.

ووثق مواطنون مقتل الظبي، كما وثقوا الثغرات التي توجد في شبك المحمية والتي تمكنت السباع من خلالها دخول المحمية وافتراس أحد الظباء.

وقالوا: "نتوقع أن تكون تلك السباع كلاباً ضالة تقطن الجبال والشعاب القريبة من المحمية"، مناشدين الجهات المختصة وذات العلاقة تأمين المحمية لمنع دخول السباع، وإحكام تشييد الشبك في أسرع وقت ممكن لحماية بقية الظباء من الهلاك والموت المحقق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. سباع تفترس أحد الظباء بمحمية مرات بعد 48 ساعة من إطلاقها
سبق

تعرض أحد الظباء في محمية مرات للافتراس من قبل عدد من السباع، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها في المحمية، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تأمين الشبك المحيط بالمحمية وإحكام تشييده لحماية الظباء من الافتراس.

وتفصيلاً، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 15 ظبياً من ظباء الريم في متنزه مرات الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 23 ربيع الآخر 1442، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومحافظ محافظة مرات، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني بتنمية الحياة الفطرية، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وبعد يومين - وبالتحديد في يوم الخميس 25 ربيع الآخر 1442- دخلت السباع المحمية وتمكنت من افتراس أحد الظباء.

ووثق مواطنون مقتل الظبي، كما وثقوا الثغرات التي توجد في شبك المحمية والتي تمكنت السباع من خلالها دخول المحمية وافتراس أحد الظباء.

وقالوا: "نتوقع أن تكون تلك السباع كلاباً ضالة تقطن الجبال والشعاب القريبة من المحمية"، مناشدين الجهات المختصة وذات العلاقة تأمين المحمية لمنع دخول السباع، وإحكام تشييد الشبك في أسرع وقت ممكن لحماية بقية الظباء من الهلاك والموت المحقق.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
02:24 PM

شاهد.. سباع تفترس أحد الظباء بمحمية مرات بعد 48 ساعة من إطلاقها

مواطنون يرصدون الثغرات في الشبك ويناشدون إلحكامه لحماية الـ14 الباقية

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فلاح الجوفان - الرياض
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تعرض أحد الظباء في محمية مرات للافتراس من قبل عدد من السباع، وذلك بعد 48 ساعة من إطلاقها في المحمية، وسط مطالبات من الأهالي بضرورة تأمين الشبك المحيط بالمحمية وإحكام تشييده لحماية الظباء من الافتراس.

وتفصيلاً، أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 15 ظبياً من ظباء الريم في متنزه مرات الوطني بمحافظة مرات بمنطقة الرياض يوم الثلاثاء الموافق 23 ربيع الآخر 1442، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة، ومحافظ محافظة مرات، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني بتنمية الحياة الفطرية، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

وبعد يومين - وبالتحديد في يوم الخميس 25 ربيع الآخر 1442- دخلت السباع المحمية وتمكنت من افتراس أحد الظباء.

ووثق مواطنون مقتل الظبي، كما وثقوا الثغرات التي توجد في شبك المحمية والتي تمكنت السباع من خلالها دخول المحمية وافتراس أحد الظباء.

وقالوا: "نتوقع أن تكون تلك السباع كلاباً ضالة تقطن الجبال والشعاب القريبة من المحمية"، مناشدين الجهات المختصة وذات العلاقة تأمين المحمية لمنع دخول السباع، وإحكام تشييد الشبك في أسرع وقت ممكن لحماية بقية الظباء من الهلاك والموت المحقق.

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