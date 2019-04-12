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اعتمدت نموذجاً موحداً للعمل بموجبه وتتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة

"الداخلية" تبادر بتحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة

"متحدث الداخلية": تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال منع التجول للمستثنين.. غدًا

بعد التحديث.. لاعتماد نموذج موحّد للعمل بموجبه

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر المشترك؛ أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرّح لهم بالخروج خلال فترة منع التجول؛ حيث بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقّل، كما تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه.

وقال "الشلهوب": "تتولّى الجهات الحكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة لها، للذين تتطلّب حاجة العمل الفعلية الضرورية والملحّة حصولهم عليها، وتُوثق التصاريح من الجهة المختصة بوزارة الداخلية".

وأضاف: أن "تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، ابتداءً من الساعة 3 من مساء يوم غدٍ الاثنين".

وتابع: إن "الجهات الأمنية مستمرة في تنفيذ مهامها لتطبيق القرارات الاحترازية، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد منع التجوّل حتى إشعار آخر".

كما شدّد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على ضرورة بقاء الجميع في المنازل والالتزام بقرار منع التجول، مضيفًا: أن "الجهات الأمنية ضبطت عددًا من مخالفات منع التجول، واتخذنا الإجراءات النظامية بحقهم".

فيروس كورونا الجديد منع التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"متحدث الداخلية": تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال منع التجول للمستثنين.. غدًا
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر المشترك؛ أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرّح لهم بالخروج خلال فترة منع التجول؛ حيث بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقّل، كما تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه.

وقال "الشلهوب": "تتولّى الجهات الحكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة لها، للذين تتطلّب حاجة العمل الفعلية الضرورية والملحّة حصولهم عليها، وتُوثق التصاريح من الجهة المختصة بوزارة الداخلية".

وأضاف: أن "تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، ابتداءً من الساعة 3 من مساء يوم غدٍ الاثنين".

وتابع: إن "الجهات الأمنية مستمرة في تنفيذ مهامها لتطبيق القرارات الاحترازية، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد منع التجوّل حتى إشعار آخر".

كما شدّد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على ضرورة بقاء الجميع في المنازل والالتزام بقرار منع التجول، مضيفًا: أن "الجهات الأمنية ضبطت عددًا من مخالفات منع التجول، واتخذنا الإجراءات النظامية بحقهم".

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
05:46 PM

"متحدث الداخلية": تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال منع التجول للمستثنين.. غدًا

بعد التحديث.. لاعتماد نموذج موحّد للعمل بموجبه

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
10,724

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، خلال المؤتمر المشترك؛ أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرّح لهم بالخروج خلال فترة منع التجول؛ حيث بادرت وزارة الداخلية بتحديث نماذج تصاريح التنقّل، كما تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه.

وقال "الشلهوب": "تتولّى الجهات الحكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة لها، للذين تتطلّب حاجة العمل الفعلية الضرورية والملحّة حصولهم عليها، وتُوثق التصاريح من الجهة المختصة بوزارة الداخلية".

وأضاف: أن "تحديث نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، ابتداءً من الساعة 3 من مساء يوم غدٍ الاثنين".

وتابع: إن "الجهات الأمنية مستمرة في تنفيذ مهامها لتطبيق القرارات الاحترازية، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد منع التجوّل حتى إشعار آخر".

كما شدّد المتحدث باسم وزارة الداخلية، على ضرورة بقاء الجميع في المنازل والالتزام بقرار منع التجول، مضيفًا: أن "الجهات الأمنية ضبطت عددًا من مخالفات منع التجول، واتخذنا الإجراءات النظامية بحقهم".

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