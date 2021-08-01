أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبياً من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.

تحديث جديد من "الصحة" حول حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-01 أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبياً من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية. وأضافت: ويمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني: Exempt@moh.gov.sa.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442 03:53 PM

تحديث جديد من "الصحة" حول حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا قالت: يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني





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أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبياً من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.

وأضافت: ويمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني: Exempt@moh.gov.sa.