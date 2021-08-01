تحديث جديد من "الصحة" حول حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا
قالت: يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبياً من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.
وأضافت: ويمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني: Exempt@moh.gov.sa.
تحديث جديد من "الصحة" حول حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-08-01
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبياً من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.
وأضافت: ويمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني: Exempt@moh.gov.sa.
01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
03:53 PM
تحديث جديد من "الصحة" حول حالات الاستثناء الطبي من لقاحات كورونا
قالت: يمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني
أكدت وزارة الصحة، اليوم، أن حالات الإستثناء الطبي من لقاحات كورونا (كوفيد-19)، ومن ضمنها حالات الحساسية المفرطة المثبتة طبياً من لقاحات كورونا أو إحدى مكوناتها تكون بموجب تقارير طبية.
وأضافت: ويمكن إرسال التقارير الطبية والطلبات على البريد الإلكتروني: Exempt@moh.gov.sa.