إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في أعداد المصابين بـ"كورونا"

أكثر من 33 ألفًا مشتبه بإصابتهم بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد رصد 689 حالة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15438.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه "تم تسجيل 21 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1028؛ بينما تعافى 3287 مريضًا".

وأضاف أن "هناك أكثر من 33 ألف مريض يُشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي، ولا يوجد تفسير إكلينيكي لها، عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

ووفق "رويترز"، أشار المسؤول الإندونيسي إلى أن أكثر من 123570 خضعوا لفحوص للكشف عن الفيروس التاجي في البلاد.