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"الصحة" : تسجيل 1905 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 44830

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في أعداد المصابين بـ"كورونا"

أكثر من 33 ألفًا مشتبه بإصابتهم بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد رصد 689 حالة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15438.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه "تم تسجيل 21 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1028؛ بينما تعافى 3287 مريضًا".

وأضاف أن "هناك أكثر من 33 ألف مريض يُشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي، ولا يوجد تفسير إكلينيكي لها، عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

ووفق "رويترز"، أشار المسؤول الإندونيسي إلى أن أكثر من 123570 خضعوا لفحوص للكشف عن الفيروس التاجي في البلاد.

فيروس كورونا الجديد

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إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في أعداد المصابين بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد رصد 689 حالة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15438.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه "تم تسجيل 21 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1028؛ بينما تعافى 3287 مريضًا".

وأضاف أن "هناك أكثر من 33 ألف مريض يُشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي، ولا يوجد تفسير إكلينيكي لها، عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

ووفق "رويترز"، أشار المسؤول الإندونيسي إلى أن أكثر من 123570 خضعوا لفحوص للكشف عن الفيروس التاجي في البلاد.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
01:58 PM

إندونيسيا تسجل أكبر زيادة يومية في أعداد المصابين بـ"كورونا"

أكثر من 33 ألفًا مشتبه بإصابتهم بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإندونيسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد رصد 689 حالة جديدة؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 15438.

وقال أحمد يوريانتو المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية، إنه "تم تسجيل 21 وفاة جديدة مرتبطة بكوفيد-19؛ مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1028؛ بينما تعافى 3287 مريضًا".

وأضاف أن "هناك أكثر من 33 ألف مريض يُشتبه في إصابتهم بأمراض حادة في الجهاز التنفسي، ولا يوجد تفسير إكلينيكي لها، عدا إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".

ووفق "رويترز"، أشار المسؤول الإندونيسي إلى أن أكثر من 123570 خضعوا لفحوص للكشف عن الفيروس التاجي في البلاد.

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