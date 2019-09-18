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القويز: سنتيح تأسيس بورصات أخرى بالسعودية

لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة

أكّد رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، اليوم الأربعاء، أن تعديل قانون سوق المال السعودي سيتيح تأسيس بورصات أخرى في البلاد.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال القويز: إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

وتعد "تداول" هي البورصة الرئيسة في السعودية، وفتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القويز: سنتيح تأسيس بورصات أخرى بالسعودية
سبق

أكّد رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، اليوم الأربعاء، أن تعديل قانون سوق المال السعودي سيتيح تأسيس بورصات أخرى في البلاد.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال القويز: إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

وتعد "تداول" هي البورصة الرئيسة في السعودية، وفتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
11:01 AM

القويز: سنتيح تأسيس بورصات أخرى بالسعودية

لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، اليوم الأربعاء، أن تعديل قانون سوق المال السعودي سيتيح تأسيس بورصات أخرى في البلاد.

ووفق ما نقلته "رويترز"، قال القويز: إن الهيئة تعتزم ترخيص كيانات أخرى لتقديم أنشطة البورصات وشركات الإيداع أو المقاصة.

وتعد "تداول" هي البورصة الرئيسة في السعودية، وفتحت أبوابها أمام المستثمرين الأجانب في 2015.

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