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النفط يهبط مع انحسار التوقعات الاقتصادية وتزايد إصابات كورونا

إضافة لعودة محتملة للإنتاج الليبي تعزز القلق إزاء وفرة المعروض

هَوَت أسعار النفط أكثر من 4% أمس الاثنين، متضررة من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ وهو ما يثير مخاوف بشأن الطلب العالمي؛ في حين عززت عودة محتملة للإنتاج الليبي، القلقَ إزاء وفرة المعروض؛ وذلك بحسب "رويترز".

وحذَت سوق النفط حذو أسواق الأسهم والسلع الأولية في التحول نحو الابتعاد عن المخاطرة، مع تزايد معدلات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ودول أخرى؛ وهو ما دفع حكومات إلى فرض إجراءات العزل العام مجددًا، وهو ما يلقي بشكوك على التعافي الاقتصادي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.71 دولار، أو 3.96%، لتسجل عند التسوية 41.44 دولارًا للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38%، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولارًا للبرميل.

ورغم العودة المحتملة للإمدادات الليبية، تمسّك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته أن يصل سعر برنت إلى 49 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، وإلى 65 دولارًا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لخام برنت للعام 2020 إلى 43 دولارًا للبرميل 53، وإلى 53 دولارًا العام القادم.

وتلقى المعنويات المتفائلة دعمًا من آمال بتحسن الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

النفط أسعار النفط

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يهبط مع انحسار التوقعات الاقتصادية وتزايد إصابات كورونا
سبق

هَوَت أسعار النفط أكثر من 4% أمس الاثنين، متضررة من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ وهو ما يثير مخاوف بشأن الطلب العالمي؛ في حين عززت عودة محتملة للإنتاج الليبي، القلقَ إزاء وفرة المعروض؛ وذلك بحسب "رويترز".

وحذَت سوق النفط حذو أسواق الأسهم والسلع الأولية في التحول نحو الابتعاد عن المخاطرة، مع تزايد معدلات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ودول أخرى؛ وهو ما دفع حكومات إلى فرض إجراءات العزل العام مجددًا، وهو ما يلقي بشكوك على التعافي الاقتصادي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.71 دولار، أو 3.96%، لتسجل عند التسوية 41.44 دولارًا للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38%، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولارًا للبرميل.

ورغم العودة المحتملة للإمدادات الليبية، تمسّك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته أن يصل سعر برنت إلى 49 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، وإلى 65 دولارًا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لخام برنت للعام 2020 إلى 43 دولارًا للبرميل 53، وإلى 53 دولارًا العام القادم.

وتلقى المعنويات المتفائلة دعمًا من آمال بتحسن الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
08:29 AM

النفط يهبط مع انحسار التوقعات الاقتصادية وتزايد إصابات كورونا

إضافة لعودة محتملة للإنتاج الليبي تعزز القلق إزاء وفرة المعروض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هَوَت أسعار النفط أكثر من 4% أمس الاثنين، متضررة من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا؛ وهو ما يثير مخاوف بشأن الطلب العالمي؛ في حين عززت عودة محتملة للإنتاج الليبي، القلقَ إزاء وفرة المعروض؛ وذلك بحسب "رويترز".

وحذَت سوق النفط حذو أسواق الأسهم والسلع الأولية في التحول نحو الابتعاد عن المخاطرة، مع تزايد معدلات الإصابة بكوفيد-19 في أوروبا ودول أخرى؛ وهو ما دفع حكومات إلى فرض إجراءات العزل العام مجددًا، وهو ما يلقي بشكوك على التعافي الاقتصادي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 1.71 دولار، أو 3.96%، لتسجل عند التسوية 41.44 دولارًا للبرميل.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38%، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولارًا للبرميل.

ورغم العودة المحتملة للإمدادات الليبية، تمسّك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته أن يصل سعر برنت إلى 49 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام، وإلى 65 دولارًا بحلول الربع الثالث من العام القادم.

ورفع بنك باركليز توقعاته لخام برنت للعام 2020 إلى 43 دولارًا للبرميل 53، وإلى 53 دولارًا العام القادم.

وتلقى المعنويات المتفائلة دعمًا من آمال بتحسن الالتزام باتفاق خفض إنتاج النفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها.

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