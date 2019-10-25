"التحالف" يعلن تدمير 13 آلية عسكرية للمليشيا الحوثية وقتل 105 من عناصرها

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف 39 من آليات وعناصر المليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية للمليشيا الحوثية، وخسائرها تجاوزت 105 عناصر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف 39 من آليات وعناصر المليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية للمليشيا الحوثية، وخسائرها تجاوزت 105 عناصر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف 39 من آليات وعناصر المليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية للمليشيا الحوثية، وخسائرها تجاوزت 105 عناصر.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف 39 من آليات وعناصر المليشيا الحوثية في الجوبة والكسارة خلال 24 ساعة.
وأكد "التحالف" تدمير 13 آلية عسكرية للمليشيا الحوثية، وخسائرها تجاوزت 105 عناصر.