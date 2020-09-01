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بمجمع الأمير فيصل بن فهد.. اتحاد البولو يوقّع اتفاقية لتصميم كأس وجوائز بطولاته الأولى للمحترفين

يدشّن نشاطه سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90

وقع الاتحاد السعودي للبولو وشركة الصناعات المعدنية (شارات) "شركة غير ربحية تتبع مؤسسة الملك فيصل الخيرية" اتفاقية تعاون لتصميم وتنفيذ كأس وجوائز بطولات الاتحاد الأولى للمحترفين.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، والمدير العام للشركة الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود، بحضور نائب رئيس الاتحاد فهد أبونيان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات المحلية والدولية ماجد الغسلان، وحضور نائب المدير العام للشركة عبد الله بن جمال العجاجي، ومدير المبيعات بالشركة أيمن شاهين، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وستنفذ شركة شارات كأس بطولة البولو -باكورة البطولات المحلية للاتحاد- التي ستقام في نهاية سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، وتعدّ شركة (شارات) من أبرز الشركات المتخصصة في تصميم وتنفيذ كؤوس البطولات، وكان من أبرز أعمالها كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر، والسوبر السعودي المصري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بمجمع الأمير فيصل بن فهد.. اتحاد البولو يوقّع اتفاقية لتصميم كأس وجوائز بطولاته الأولى للمحترفين
سبق

وقع الاتحاد السعودي للبولو وشركة الصناعات المعدنية (شارات) "شركة غير ربحية تتبع مؤسسة الملك فيصل الخيرية" اتفاقية تعاون لتصميم وتنفيذ كأس وجوائز بطولات الاتحاد الأولى للمحترفين.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، والمدير العام للشركة الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود، بحضور نائب رئيس الاتحاد فهد أبونيان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات المحلية والدولية ماجد الغسلان، وحضور نائب المدير العام للشركة عبد الله بن جمال العجاجي، ومدير المبيعات بالشركة أيمن شاهين، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وستنفذ شركة شارات كأس بطولة البولو -باكورة البطولات المحلية للاتحاد- التي ستقام في نهاية سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، وتعدّ شركة (شارات) من أبرز الشركات المتخصصة في تصميم وتنفيذ كؤوس البطولات، وكان من أبرز أعمالها كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر، والسوبر السعودي المصري.

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
08:47 PM

بمجمع الأمير فيصل بن فهد.. اتحاد البولو يوقّع اتفاقية لتصميم كأس وجوائز بطولاته الأولى للمحترفين

يدشّن نشاطه سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع الاتحاد السعودي للبولو وشركة الصناعات المعدنية (شارات) "شركة غير ربحية تتبع مؤسسة الملك فيصل الخيرية" اتفاقية تعاون لتصميم وتنفيذ كأس وجوائز بطولات الاتحاد الأولى للمحترفين.

ووقع الاتفاقية المدير التنفيذي للاتحاد فيصل بن دويس، والمدير العام للشركة الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود، بحضور نائب رئيس الاتحاد فهد أبونيان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة المسابقات المحلية والدولية ماجد الغسلان، وحضور نائب المدير العام للشركة عبد الله بن جمال العجاجي، ومدير المبيعات بالشركة أيمن شاهين، وذلك في مقر الاتحاد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي.

وستنفذ شركة شارات كأس بطولة البولو -باكورة البطولات المحلية للاتحاد- التي ستقام في نهاية سبتمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90، وتعدّ شركة (شارات) من أبرز الشركات المتخصصة في تصميم وتنفيذ كؤوس البطولات، وكان من أبرز أعمالها كأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس ولي العهد، وكأس السوبر، والسوبر السعودي المصري.

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