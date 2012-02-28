مدير "تعليم الطائف" يعزي في وفاة "الروقي" ويقف على سير العملية الدراسية

اطّلع على سير مشروع مبنى الماجدية التعليمي وحثّ العاملين على سرعة الإنجاز

قدّم المدير العام التعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي؛ تعازيه والأسرة التعليمية في محافظة الطائف، لذوي المعلم الدكتور "فهد بن صقر الروقي"؛ أمين مصادر التعليم بثانوية المحاني - شمالي المحافظة، الذي وافته المنية إثر مرضٍ ألمّ به، سائلاً الله - العلي العظيم - أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وكان "الروقي"؛ قد تُوفي، الأحد الماضي، في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي ومركز الأبحاث بجدة، بعد معاناةٍ مع المرض، حيث إن الفقيد هو مؤسّس العمل الخيري في مركز المحاني- شمالي الطائف، ويحمل درجة الدكتوراه في نقض الأحكام القضائية، ويعمل معلماً في مجمع المحاني التعليمي، ورئيساً سابقاً لمجلس إدارات جمعية البر الخيرية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، والمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات، ومديراً لمؤسسة الأمير ثامر بن عبدالعزيز الخيرية، ومن الدُعاة المعروفين على مستوى منطقة مكة المكرّمة، وكذلك له بصمات واضحة في أعمال الخير لعقودٍ من الزمن، وله بصماتٌ واضحة وكبيرة في إصلاح ذات البين وإعتاق الرقاب، وجهوده كبيرة في الدعوة إلى الإسلام، فقد أسلم على يديه الكثير من أبناء الجاليات بالمملكة، كذلك الفقيد - رحمه الله - له مؤلفات من الكتب العلمية التي تعود بالنفع والفائدة للمهتمين بالعلم والدعوة إلى الله.

من جهةٍ أخرى، وقف المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف، وبرفقة مدير مكتب التعليم بشمال الطائف فهد بن عبدربه المورقي؛ على سير الدراسة بثانوية المحاني، حيث زار الطلاب في فصولهم الدراسية والتقى المعلمين واطّلع على الأداء المقدّم ومستويات الطلاب التحصيلية.

وأبدى "النفيعي"؛ اطمئنانه على سير الدراسة بالمدرسة مثمّناً لقائد المدرسة وزملائه جهودهم نحو الطلاب ومؤملاً بذل المزيد من الجهد لخدمة أبنائهم الطلاب وبما يحقق الأهداف المنشودة.

كما وقف "النفيعي" على مشروع مبنى الماجدية التعليمي الذي يجري العمل على تنفيذه، واطّلع على مراحل سير المشروع، وحثّ العاملين على سرعة الإنجاز وفق المواصفات المطلوبة.