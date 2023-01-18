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اشتعال النيران في مخيم المتظاهرين وسط بيروت.. والشرطة تنفي مسؤوليتها

لم يتضح سبب الحريق

اشتغلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب، في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان.

ولم يتضح سبب الحريق، بحسب "رويترز"، ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

وأقام نشطاء المخيم في الأشهر الأخيرة في إطار الاحتجاجات على نخبة حاكمة أغرقت البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

احتجاجات لبنان

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اشتعال النيران في مخيم المتظاهرين وسط بيروت.. والشرطة تنفي مسؤوليتها
سبق

اشتغلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب، في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان.

ولم يتضح سبب الحريق، بحسب "رويترز"، ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

وأقام نشطاء المخيم في الأشهر الأخيرة في إطار الاحتجاجات على نخبة حاكمة أغرقت البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

18 يناير 2020 - 23 جمادى الأول 1441
09:11 PM

اشتعال النيران في مخيم المتظاهرين وسط بيروت.. والشرطة تنفي مسؤوليتها

لم يتضح سبب الحريق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اشتغلت النيران في مخيم احتجاج بوسط بيروت مساء اليوم (السبت)؛ مما أدى إلى احتراق خيام وتصاعد ألسنة اللهب، في حين تصدت قوات الأمن للمحتجين قرب البرلمان.

ولم يتضح سبب الحريق، بحسب "رويترز"، ونفت قوى الأمن الداخلي تقارير إعلامية عن قيام بعض أفرادها بحرق المخيم.

وأقام نشطاء المخيم في الأشهر الأخيرة في إطار الاحتجاجات على نخبة حاكمة أغرقت البلاد في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

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