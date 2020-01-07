إدارة مدرسة بالرياض تزور طالبًا بمنزله لتقديم نتيجته وشهادة التفوُّق

في بادرة جميلة بعد تعذُّر حضوره الاختبارات بسبب مرضه

في بادرة جميلة قام قائد ووكيل مدرسة ابتدائية في ‫العاصمة الرياض بزيارة أحد الطلاب في منزله لتسليمه نتيجته، وشهادة التفوق؛ وذلك بعد تعذُّر حضوره الاختبارات لمرضه.

وأثنى العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على هذه اللفتة غير المستغربة من قائد ووكيل مدرسة عبدالرحمن بن غنم الابتدائية بالرياض بزيارة الطالب نواف فيصل العنزي، الطالب في الصف السادس؛ لتقديم شهادة تفوقه بعد تعذُّر حضوره الاختبارات لمرض ألمّ به.

وثمّن عبر "سبق" والد الطالب المواطن فيصل فلاح العنزي هذه البادرة غير المستغربة مقدمًا شكره لإدارة المدرسة وللجميع على الاهتمام والسؤال والمجيء للمنزل لتقديم نتيجة الفصل الدراسي الأول وشهادة التفوق.