في 9 صور.. حضور وظهور بارز لولي العهد في قمة العشرين
ياسر نجدي
وصول ولي العهد إلى مقر انعقاد قمة العشرين واستقبال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لسموه
ولي العهد وحديث جانبي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
حديث ودي بين ولي العهد والرئيس التركي رجب أردوغان قبيل انعقاد القمة
ولي العهد وابتسامة خلال مصافحة الرئيس الصيني شي جين بينغ
ولي العهد يلتقي الرئيس التركي على هامش انعقاد القمة
لقاء بين ولي العهد والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا على هامش انعقاد القمة
ولي العهد ولقاء مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد على هامش انعقاد القمة
ولي العهد يلتقي رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك على هامش انعقاد قمة العشرين
ولي العهد يجاوره الرئيسان الصيني والفرنسي أثناء مشاركته في مأدبة العشاء