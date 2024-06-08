الأسبوع في 10 صور: فيضانات تجتاح ألمانيا.. وبركان يحبس الأنفاس في آيسلندا

ياسر نجدي

المنزل والشجر والسيارات يحترقون أثناء اندلاع حريق غابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

كينت بورتر/ أسوشيتد برس

مياه الفيضانات تغمر الجزء التاريخي من مدينة هايدلبرج على طول نهر نيكار جنوب غرب ألمانيا

دانيال رولاند/ جيتي

حفرة كبيرة تبتلع سيارات بعد انهيار جسر في كولومبيا

جيسيس ريكو/ فرانس برس

النشطاء الإسرائيليون المتطرفون يعتدون على الصحفيين خلال مسيرة الأعلام في ذكرى نكسة 67

حازم بدر/ فرانس برس

فخ الدب!.. مسؤولو الحماية المدنية خلال عملية اصطياد دب كان يتجول في أحياء بنسلفانيا الأمريكية

شون سيمرز/ باتريوت نيوز

الأجواء الحارة تدفع مجموعة من الجاموس إلى النزول في نهر الفرات في العراق لتبريد أجسادهم

كرار جبار/ فرانس برس

خراب ودمار بعد غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم النصيرات تديرها الأمم المتحدة في غزة

بشار طالب/ فرانس برس

سيدة فلسطينية تتوسط جثماني زوجها ونجلها اللذين قتلا برصاص إسرائيلي خلال تشييع جنازتهما في دير البلح بغزة

دعاء روق/ رويترز

فتاة فلسطينية تحمل قارورتين في رحلتها للبحث عن المياه في مخيم جباليا بغزة

عمر القطا/ جيتي

مشهد يحبس الأنفاس لتدفق الحمم من بركان سوندهنوكور في شبه جزيرة ريكيانيس بآيسلندا

جون مور/ جيتي