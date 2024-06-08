الأسبوع في 10 صور: فيضانات تجتاح ألمانيا.. وبركان يحبس الأنفاس في آيسلندا
ياسر نجدي
المنزل والشجر والسيارات يحترقون أثناء اندلاع حريق غابات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية
كينت بورتر/ أسوشيتد برس
مياه الفيضانات تغمر الجزء التاريخي من مدينة هايدلبرج على طول نهر نيكار جنوب غرب ألمانيا
دانيال رولاند/ جيتي
حفرة كبيرة تبتلع سيارات بعد انهيار جسر في كولومبيا
جيسيس ريكو/ فرانس برس
النشطاء الإسرائيليون المتطرفون يعتدون على الصحفيين خلال مسيرة الأعلام في ذكرى نكسة 67
حازم بدر/ فرانس برس
فخ الدب!.. مسؤولو الحماية المدنية خلال عملية اصطياد دب كان يتجول في أحياء بنسلفانيا الأمريكية
شون سيمرز/ باتريوت نيوز
الأجواء الحارة تدفع مجموعة من الجاموس إلى النزول في نهر الفرات في العراق لتبريد أجسادهم
كرار جبار/ فرانس برس
خراب ودمار بعد غارة إسرائيلية على مدرسة بمخيم النصيرات تديرها الأمم المتحدة في غزة
بشار طالب/ فرانس برس
سيدة فلسطينية تتوسط جثماني زوجها ونجلها اللذين قتلا برصاص إسرائيلي خلال تشييع جنازتهما في دير البلح بغزة
دعاء روق/ رويترز
فتاة فلسطينية تحمل قارورتين في رحلتها للبحث عن المياه في مخيم جباليا بغزة
عمر القطا/ جيتي
مشهد يحبس الأنفاس لتدفق الحمم من بركان سوندهنوكور في شبه جزيرة ريكيانيس بآيسلندا
جون مور/ جيتي