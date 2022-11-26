الأسبوع في 7 صور: سجدة ولي العهد.. والمونديال يخطف الأضواء
ياسر نجدي
ولي العهد يسجد فرحًا بعد الفوز السعودي الغالي على التانجو الأرجنتيني في مستهل مشوار المونديال
انستجرام
فرحة لا توصف على وجوه لاعبي "الأخضر" السعودي عقب انتهاء مواجهة الأرجنتين بالفوز الثمين
ليونيل هان/ جيتي إيماجيس
لاعبو المنتخب السعودي يسجدون فرحًا فيما ترتسم الحسرة على وجه ميسي ورفاقه
لوكا برونو/ أسوشيتيد برس
الجماهير اليابانية وأزياء مدهشة للمونديال لم تخلُ من العقال والغترة
ماثيو تشايلدز/ رويترز
السكان المحليون ينظرون بحسرة إلى المنازل المنهارة إثر زلزال قاتل في سيانجور بإندونيسيا
ريسان الفارس/ رويترز
البياض يكسو بوفالو في نيويورك إثر عاصفة ثلجية وطقس شتوي قاسٍ في المدينة الأمريكية
ليندساي داريو/ رويترز
منظر جوي لبحيرة باول مع انخفاض منسوب المياه بشكل كبير على طول نهر كولورادو بالقرب من بيج بولاية أريزونا
كيتلين اوكس/ رويترز