الأسبوع في 10 صور: صاروخان في بولندا.. ومفاجأة "ترامب"
ياسر نجدي
صورة جوية للموقع الذي قتلت فيه ضربة صاروخية رجلَيْن في قرية برزيودوف شرق بولندا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا
لحظة إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ترشحه مرة أخرى للرئاسة في الدورة القادمة
انهيار وحزن ارتسما على ملامح أحد أقارب ضحايا حادث الانفجار في شارع الاستقلال بإسطنبول التركية
ملك بريطانيا تشارلز يحضر مراسم إحياء ذكرى يوم الأحد في النصب التذكاري في وايتهول في العاصمة لندن
بياض الثلج يكسو أحد الطرق في بلدة تارا السيبيرية في منطقة أومسك بروسيا
الرئيس الصيني شي جين بينج والرئيس الأمريكي جو بايدن يتهيآن للمصافحة قبل الاجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا
أشخاص يصطفون لتلقي المساعدات الإنسانية في ميدان الاستقلال بعد انسحاب القوات الروسية من خيرسون الأوكرانية
صبي يخوض في مياه الفيضان التي غمرت قريته في كالي بدولة كولومبيا
مشهد لبركان فيلاريكا ليلاً والنجوم تتلألأ بالقرب من بلدة فيلاريكا بدولة تشيلي
تغرب الشمس بينما يغطي الضباب الدخاني سماء العاصمة البوسنية سراييفو