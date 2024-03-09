الأسبوع في 10 صور: حرائق غابات هائلة في أمريكا والبرازيل.. وخطر المجاعة يهدد غزة
ياسر نجدي
منظر جوي يُظهر الأضرار الهائلة التي ألحقها حريق غابات بالمساحات الخضراء في ولاية تكساس الأمريكية
جوردان فوندرهار/ بلومبرج
غرق سفينة شحن في البحر الأحمر بعد استهدافها من الحوثيين بصواريخ باليستية
خالد زياد/ فرانس برس
رجل إطفاء ينظر يحاول السيطرة على الحرائق في الغابات المطيرة الواقعة في بلدة كانتا بولاية رورايما بالبرازيل
برونو كيلي/ رويترز
أشخاص يحاولون الدخول إلى مطعم دفنت الثلوج الكثيفة مدخله الرئيس بعد هبوب عاصفة ثلجية قوية في كاليفورنيا الأمريكية
جين تيسكا/ أسوشيتد برس
رجل يحاول دفع عربة تحمل بضائع وسط عاصفة ثلجية تضرب كاليفورنيا الأمريكية
ديفيد سوانسون/ فرانس برس
أم فلسطينية تحتضن رضيعها ذا الخمسة أشهر الذي قتلته الغارات الإسرائيلية الوحشية في رفح
محمد سالم/ رويترز
أطفال فلسطينيون يتابعون عن كثب عملية إسقاط المساعدات على غزة
قصي النمر/ رويترز
رضع فلسطينيون يعانون بسبب سوء التغذية يتلقون العلاج وسط مجاعة واسعة النطاق في رفح
محمد سالم/ رويترز
فتاة فلسطينية تحمل شقيقها بين أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي في غزة
فرانس برس
أطفال جوعى ينتظرون الطعام وسط مجاعة تهدد قطاع غزة
محمد سالم/ رويترز