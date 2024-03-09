الأسبوع في 10 صور: حرائق غابات هائلة في أمريكا والبرازيل.. وخطر المجاعة يهدد غزة

ياسر نجدي

منظر جوي يُظهر الأضرار الهائلة التي ألحقها حريق غابات بالمساحات الخضراء في ولاية تكساس الأمريكية

جوردان فوندرهار/ بلومبرج

غرق سفينة شحن في البحر الأحمر بعد استهدافها من الحوثيين بصواريخ باليستية

خالد زياد/ فرانس برس

رجل إطفاء ينظر يحاول السيطرة على الحرائق في الغابات المطيرة الواقعة في بلدة كانتا بولاية رورايما بالبرازيل

برونو كيلي/ رويترز

أشخاص يحاولون الدخول إلى مطعم دفنت الثلوج الكثيفة مدخله الرئيس بعد هبوب عاصفة ثلجية قوية في كاليفورنيا الأمريكية

جين تيسكا/ أسوشيتد برس

رجل يحاول دفع عربة تحمل بضائع وسط عاصفة ثلجية تضرب كاليفورنيا الأمريكية

ديفيد سوانسون/ فرانس برس

أم فلسطينية تحتضن رضيعها ذا الخمسة أشهر الذي قتلته الغارات الإسرائيلية الوحشية في رفح

محمد سالم/ رويترز

أطفال فلسطينيون يتابعون عن كثب عملية إسقاط المساعدات على غزة

قصي النمر/ رويترز

رضع فلسطينيون يعانون بسبب سوء التغذية يتلقون العلاج وسط مجاعة واسعة النطاق في رفح

محمد سالم/ رويترز

فتاة فلسطينية تحمل شقيقها بين أنقاض المنازل التي دمرها القصف الإسرائيلي في غزة

فرانس برس

أطفال جوعى ينتظرون الطعام وسط مجاعة تهدد قطاع غزة

محمد سالم/ رويترز