عبدالرزاق البجالي

أطلقت جمعية العون للخدمات الإنسانية بالخضراء في مكة مبادرة لتوزيع الحقائب المدرسية على أبناء الأسر المستفيدة في عدد من قرى الخضراء، بهدف مساندة هذه الأسر بتوفير المستلزمات الدراسية، وتهيئة الطلاب والطالبات لبداية العام الدراسي الجديد في بيئة أكثر استعدادًا واستقرارًا.

أطلقت جمعية العون للخدمات الإنسانية بالخضراء في مكة المكرمة مبادرة لدعم طلاب وطالبات الأسر المستفيدة، تمثّلت في توزيع الحقائب المدرسية على أبنائها في عدد من قرى المحافظة، وذلك تزامناً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتندرج المبادرة ضمن جهود الجمعية المستمرة في مساندة الأسر المستفيدة وتوفير المستلزمات الدراسية لأبنائها، بما يُسهم في تهيئتهم لبداية العام الدراسي، وتعزيز استقرارهم التعليمي، والتخفيف من الأعباء المادية عن كاهل أسرهم.

وأكدت الجمعية أن هذه المبادرة تعكس اهتمامها بالجانب التعليمي ودعم أبناء الأسر المستفيدة، حرصاً على تمكينهم من الانطلاق في عامهم الدراسي الجديد بأكبر قدر من الاستعداد والاستقرار.