صحيفة سبق

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

أعلن المركز الوطني للأرصاد كميات الأمطار المسجلة في مناطق المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من 9 صباح الأحد حتى 9 صباح الاثنين، موضحًا أن مطار القريات في منطقة الجوف تصدر الكميات بـ 10.0 ملم، تلتها مواقع في الحدود الشمالية وتبوك وجازان ومكة المكرمة وعسير.

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً يرصد فيه كميات الأمطار المسجلة في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، للفترة الممتدة من الساعة 9:00 صباح يوم الأحد 2026/10/11م وحتى الساعة 9:00 صباح يوم الاثنين 2026/10/12م.

وكشف التقرير أن مطار القريات بمنطقة الجوف سجّل أعلى كمية هطول مطري بواقع 10.0 ملم، فيما توزّعت الكميات المسجلة في بقية المناطق على النحو الآتي:

منطقة الجوف: تصدّر «مطار القريات» القائمة بـ 10.0 ملم، تلاه «القريات - الحماد» بـ 8.8 ملم، ثم «دومة الجندل - أبو عجرم» بـ 0.6 ملم، وأخيراً «طبرجل - ميقوع» بـ 0.2 ملم.

منطقة الحدود الشمالية: سجّلت «طريف - الخالدية» 5.6 ملم، و«مطار طريف» 5.4 ملم، فيما سجّل كلٌّ من «مطار عرعر» و«عرعر - حزم الجلاميد» 0.4 ملم.

منطقة جازان: سجّلت «أبو عريش» 3.2 ملم.

منطقة تبوك: سجّلت «حقل» 2.6 ملم، و«تيماء - العسافية» 0.8 ملم.

منطقة مكة المكرمة: سجّلت «الطائف - الشفا» 0.8 ملم.

منطقة عسير: سجّلت «أبها - الشعف» 0.6 ملم.