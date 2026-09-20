صحيفة سبق

أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي الهجوم الحوثي الذي استهدف مدينة الرياض، واصفًا إياه بانتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديدًا للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة. وأكد تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمه للإجراءات التي تتخذها للدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها. ودعا…

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانة واستنكار البرلمان العربي بأشد العبارات للهجوم الحوثي الذي استهدف مدينة الرياض، مؤكدًا أنه يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا للأمن القومي العربي واستقرار المنطقة.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه إلى جانبها فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسلامة أراضيها.

ودعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لوقف هذه الاعتداءات وضمان عدم تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها.