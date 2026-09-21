صحيفة سبق

وجّهت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية «عش بصحة» حزمة توصيات وقائية مع اقتراب موسم البرد وتصاعد موجات العدوى التنفسية، مؤكدة أهمية الإسراع بأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية ولقاح الفيروس التنفسي المخلوي، واعتماد عادات صحية يومية وتهوية الأماكن المغلقة، مع إمكانية حجز المواعيد عبر تطبيق «صحتي».

أطلقت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية «عش بصحة» حزمةً من التوصيات الوقائية لحماية الأفراد من الأمراض التنفسية، وذلك مع اقتراب موسم البرد وتصاعد موجات العدوى التنفسية.

التطعيم في مقدمة الأولويات

شددت الوزارة على أهمية الإسراع في أخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب لقاح الفيروس التنفسي المخلوي (RSV)، ولا سيما للفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، وتشمل كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة.

عادات يومية للوقاية

تضمّنت التوصيات جملةً من الإجراءات الوقائية الأساسية، أبرزها:

• غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.

• تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطاس بمنديل أو الكوع الداخلي.

• تجنّب لمس العينين والأنف والفم بأيدٍ غير نظيفة.

الاهتمام بالبيئة المحيطة

دعت الوزارة أيضاً إلى:

• الحرص على تهوية الأماكن المغلقة بصورة منتظمة.

• تقليل مخالطة الآخرين عند ظهور أعراض المرض.

• ارتداء الكمامة عند وجود أعراض تنفسية أو التواجد في الأماكن المزدحمة.

حجز مواعيد التطعيم إلكترونياً

أتاحت الوزارة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز مواعيد التطعيم والمتابعة الصحية عبر تطبيق «صحتي» المتاح على منصات الهواتف الذكية.