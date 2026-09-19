جمال المرشدي

أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه قدم أداءً جيدًا خلال مواجهته أمام صنداونز، مشيرًا إلى أن الأهلي فرض سيطرته على أجزاء كبيرة من المباراة وصنع عددًا من الفرص، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف. وقال بوسيتش خلال الم

أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه قدم أداءً جيدًا خلال مواجهته أمام صنداونز، مشيرًا إلى أن الأهلي فرض سيطرته على أجزاء كبيرة من المباراة وصنع عددًا من الفرص، لكنه لم ينجح في ترجمتها إلى أهداف.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أننا لعبنا اليوم مباراة جيدة في الشوط الثاني، وأعتقد بشكل عام أنه كان هناك فريق واحد يجب أن يتقدم خلال الشوط الأول بفارق هدفين أو ثلاثة أهداف، وهو نحن. أعتقد أن هذه المباراة كنا فيها سيئي الحظ».

وأضاف: «صنداونز فريق منذ مدة يعملون سويًا هنا وفي المنتخب الوطني، وهم فريق يلعب بشكل جيد، لكن أعتقد أننا سيطرنا على جزء كبير من المباراة بشكل جيد دون استقبال فرص كبيرة حتى آخر 30 دقيقة من الشوط الثاني».

وتابع مدرب الأهلي: «أعتقد أننا استخدمنا أيضًا نقاط ضعفهم بطريقة جيدة، فقط لم نسجل الهدف، وأريد أن أهنئهم أيضًا لأنهم فازوا بهذه الكأس».

وعن مستوى المنافس، قال بوسيتش: «صنداونز نادٍ كبير وفريق قوي، واستحق الفوز اليوم».

وأشار مدرب الأهلي إلى أن عدم استغلال الفرص كان عاملًا مؤثرًا في نتيجة المباراة، مؤكدًا أن تسجيل الأهداف كان سيغيّر مجريات اللقاء، بقوله: «لو سجلنا الأهداف، لكان الوضع مختلفًا»