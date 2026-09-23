صحيفة سبق

تراجع الإنفاق عبر نقاط البيع في المملكة للأسبوع الثالث على التوالي إلى 12.92 مليار ريال خلال الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر، منخفضًا 6.3% عن الأسبوع السابق و18.4% عن ذروته مطلع سبتمبر، مع هبوط في عدد العمليات ومتوسط قيمة العملية معًا. جاء أكبر تراجع في قطاع التعليم بفعل انتهاء موجة دفع الرسوم المدرسية و…

تراجع الإنفاق الاستهلاكي عبر نقاط البيع في المملكة للأسبوع الثالث على التوالي، إذ بلغ إجمالي قيمة العمليات خلال الأسبوع من 13 إلى 19 سبتمبر 12.92 مليار ريال عبر 241.1 مليون عملية، بانخفاض 6.3% في القيمة و5.4% في العدد عن الأسبوع السابق، وفق التقرير الأسبوعي للبنك المركزي السعودي.

وبذلك فقد الإنفاق الأسبوعي نحو 2.9 مليار ريال (18.4%) منذ ذروته في الأسبوع من 30 أغسطس إلى 5 سبتمبر حين بلغ 15.84 مليار ريال، ليأتي الأسبوع الأخير أدنى بنسبة 11.4% من متوسط الأسابيع الأربعة الماضية.

التعليم: نهاية موجة المدارس لا أزمة

سجّل قطاع التعليم أكبر تراجع أسبوعي بنسبة 42.8%، من 316.2 مليون ريال إلى 180.7 مليون. لكن قراءة الأسابيع الأربعة تكشف أن الرقم عودة إلى الطبيعي لا انهيارًا: ففي الأسبوع الأخير من أغسطس، مع انطلاق العام الدراسي، بلغ الإنفاق على التعليم 1.1 مليار ريال، ثم هبط إلى 756 مليونًا، فـ316 مليونًا، فـ181 مليونًا؛ أي أن الأسر أنهت دفع الرسوم وشراء المستلزمات. ويؤكد ذلك تراجع قطاع الكتب والأدوات المكتبية 18.4% في الأسبوع نفسه، بعد أن كان في ذروته الموسمية أواخر أغسطس.

خمسة قطاعات فقط ارتفعت

من بين القطاعات الرئيسة، صعدت قيمة الإنفاق في خمسة قطاعات فقط: الأثاث والمستلزمات المنزلية بارتفاع 11.4% إلى 503.8 مليون ريال في أعلى مستوى له خلال أربعة أسابيع، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية 5.0% إلى 203.5 مليون، والمجوهرات 2.5% إلى 325.6 مليون، ومواد البناء 1.3%، والفنادق 1.1% رغم تراجع عدد عملياتها 6.7%، ما يعني ارتفاع متوسط قيمة الحجز.

في المقابل، تراجعت الأطعمة والمشروبات 9.0% إلى 2.07 مليار ريال مع بقائها القطاع الأكبر بحصة 16.1% من الإنفاق و57 مليون عملية، والمطاعم والمقاهي 6.7% إلى 1.58 مليار، والملبوسات 3.4% إلى 1.06 مليار، ومحطات الوقود 7.2% إلى 978.7 مليون، والاتصالات 7.5%، وخدمات الشحن والتوصيل 13.9%، وغسيل الملابس 12.3%، والثقافة والترفيه 11.0%.

الشرقية الأكثر صمودًا.. والجنوب والغرب الأكثر تراجعًا

استحوذت الرياض على 36.1% من الإنفاق بقيمة 4.66 مليار ريال بتراجع 4.3%، تلتها جدة بـ1.77 مليار (13.7%) بتراجع 6.2%، ثم الدمام 664 مليونًا (5.1%)، ومكة المكرمة 508 ملايين، والمدينة المنورة 487 مليونًا، والخبر 382 مليونًا.

وتُظهر خريطة المدن تباينًا لافتًا: مدن المنطقة الشرقية كانت الأقل تأثرًا، إذ اقتصر التراجع في الخبر على 0.7% وفي الظهران على 1.3% والقطيف 3.2% والدمام 3.8%، بينما سجلت مدن الجنوب والغرب تراجعات مضاعفة: الطائف 12.5%، وينبع 11.6%، وجازان 10.8%، ونجران 10.4%، وأبها 9.1%، وخميس مشيط 9.0%، وبيشة 12.3%. وكانت أكبر التراجعات في المدن الصغيرة: أحد المسارحة 18.8%، وطبرجل 17.0%، ووادي الدواسر 16.3%، وبيش 15.5%، والخفجي 15.4%. ولا يقدم تقرير البنك المركزي تفسيرًا لهذا التباين.

متوسط العملية

انخفض متوسط قيمة العملية الواحدة إلى 53.6 ريالًا مقابل 54.1 ريالًا في الأسبوع السابق، بتراجع 0.9%، أي أن المستهلكين قلّصوا عدد مشترياتهم وقيمتها معًا.

ما الذي ينتظر الأسبوع المقبل؟

يُتوقع أن يقلب أسبوع اليوم الوطني (20–26 سبتمبر) الاتجاه جزئيًا، مع الإجازة الرسمية وتخفيضات أكثر من 12 مليون منتج التي أعلنتها وزارة التجارة، وهو ما ستكشفه بيانات الأسبوع المقبل.