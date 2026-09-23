صحيفة سبق

أقامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جناحًا توعويًا في الرياض بارك بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، بهدف نشر الوعي وترسيخ ثقافة الأمان النووي والإشعاعي. واشتملت المشاركة على تفاعل مباشر مع الجمهور، وتصحيح المفاهيم العلمية، وتقديم محتوى تعليمي مخصص للأطفال والنشء لحماية الإنسان والبيئة.

أقامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جناحًا تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي في «الرياض بارك»، بهدف تعزيز التواصل مع المجتمع ونشر الوعي وترسيخ ثقافة الأمان النووي والإشعاعي لدى مختلف فئاته.

وقدّم الجناح لزواره محتوى توعويًا وتعريفيًا بدور الهيئة ومهامها في حماية الإنسان والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة، إلى جانب شرح مفاهيم الأمان النووي والإشعاعي بأساليب مبسطة وتفاعلية تسهم في تعزيز المعرفة وتصحيح المفاهيم ذات الصلة.

وتضمّنت مشاركة الهيئة تفاعلًا مباشرًا مع الجمهور والإجابة عن استفسارات الزوار، مما أسهم في تقريب المفاهيم العلمية والرقابية وتعزيز الوعي بأهمية الأمان النووي والإشعاعي.

وخصّصت الهيئة ضمن جناحها شاشات موجّهة للأطفال والنشء، تضمّنت أنشطة ومحتوى توعويًا ملائمًا لأعمارهم، بهدف غرس مفاهيم الأمان والوعي منذ الصغر بأسلوب تعليمي تفاعلي.

وتأتي إقامة الجناح في إطار جهود الهيئة لتعزيز حضورها المجتمعي والتواصل المباشر مع الجمهور، وترسيخ ثقافة الأمان النووي والإشعاعي بوصفها قيمةً مجتمعية ومسؤوليةً مشتركة تسهم في حماية الإنسان والبيئة.