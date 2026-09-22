صحيفة سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي تهنئة إلى رئيس الفترة الانتقالية في جمهورية مالي آسيمي غويتا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معبرين عن تمنياتهما له ولحكومة وشعب مالي بدوام التقدم والازدهار.

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى فخامة العماد الأول آسيمي غويتا، رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بدوام الصحة والسعادة، متمنياً لحكومة جمهورية مالي الشقيقة وشعبها اطراد التقدم والازدهار.

وفي السياق ذاته، بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة العماد الأول آسيمي غويتا بالمناسبة ذاتها.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة جمهورية مالي الشقيقة وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.