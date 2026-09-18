صحيفة سبق

استهل المنتخب السعودي تحت 21 عامًا لكرة القدم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 بالفوز على نظيره القطري 2-0، في اللقاء الذي أُقيم اليوم الجمعة. سجّل محمد برناوي الهدف الأول في الدقيقة 37، وأضاف إياد هوسا الثاني في الدقيقة 47، ليحصد الأخضر أول ثلاث نقاط بالمجموعة الرابعة التي تضم كوريا الجن…

افتتح المنتخب السعودي تحت 21 عاماً لكرة القدم مشواره في دورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026» بانتصار مثمر على حساب نظيره القطري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة.

وافتتح محمد برناوي التسجيل للأخضر في الدقيقة 37، قبل أن يضيف إياد هوسا الهدف الثاني مطلع الشوط الثاني في الدقيقة 47، ليُحكم الفريق قبضته على المباراة ويتجه نحو الفوز بصورة مستحقة.

وقدّم المنتخب السعودي أداءً مميزاً طوال اللقاء، حافظ خلاله على شباكه نظيفة، ليُسجّل أول انتصاراته في البطولة ويبدأ منافساته الآسيوية بداية موفقة.

ويخوض المنتخب السعودي تحت 21 عاماً منافسات المجموعة الرابعة في كرة القدم ضمن الدورة، إلى جانب منتخبي كوريا الجنوبية وقطر.