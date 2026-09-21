صحيفة سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة تنظيم حزمة فعاليات وبرامج مجتمعية وترفيهية احتفاءً باليوم الوطني تحت شعار "عزنا بطبعنا"، شملت تزيين الشوارع والميادين بأكثر من 3000 علم سعودي وأعمال إضاءة ومجسمات، إلى جانب أنشطة للأسر والأطفال في عدد من الحدائق، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وجودة الحياة.

أعلنت أمانة محافظة جدة عن تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج احتفاءً باليوم الوطني تحت شعار «عزنا بطبعنا»، تتوزع على مواقع متعددة تشمل الحدائق والميادين والطرق الرئيسة، ضمن مشاركتها في المناسبة الوطنية وتهيئة المرافق العامة لاستقبال السكان والزوار.

وزيّنت الأمانة الطرق والميادين بأكثر من 3000 علم سعودي، إلى جانب تنفيذ أعمال الإضاءة وتركيب المجسمات في عدد من المواقع، شملت شارعَي «فلسطين» و«السلام»، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، وميادين «خادم الحرمين الشريفين - سارية العلم» و«التحلية» و«السيف»، وممشى اليمامة، وعدداً من مداخل المدينة الرئيسة.

وتحضر مظاهر الاحتفاء الضوئية في ميدان الكرة الأرضية وممشى الياقوت وطريق الحرمين مع طريق هدى الشام، إضافة إلى إضاءة مبنى أمانة جدة وعدد من مباني البلديات، بما يعزز حضور الهوية الوطنية في المواقع العامة ومختلف أنحاء المحافظة.

وتُقيم الأمانة فعاليات مجتمعية وترفيهية في حديقتَي «الأمير ماجد» و«الأجواد»، تتضمن مسرح الطفل والرسم والتلوين والفعاليات المصاحبة والمجسمات، في إطار توفير برامج تناسب الأسر والأطفال وتتيح لهم المشاركة في أجواء المناسبة.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الاستفادة من المقومات والمرافق العامة التي تحتضنها جدة، ومنها أكثر من 500 حديقة موزعة في أنحاء المدينة، إلى جانب الواجهات البحرية والشواطئ والمماشي والساحات العامة، التي تمثل متنفساً للسكان والزوار ومواقع رئيسة للفعاليات والأنشطة المجتمعية.

وأوضح المدير العام للمشاركة المجتمعية في أمانة محافظة جدة ماجد بن عمر السلمي، أن مشاركة الأمانة تستهدف تعزيز حضورها في المرافق والمواقع العامة وإتاحة أجواء احتفالية متنوعة أمام السكان والزوار، مشيراً إلى أن توزيع الفعاليات على عدد من المواقع يعكس الحرص على توسيع نطاق المشاركة المجتمعية والاستفادة من الحدائق والمرافق العامة بوصفها مساحات تجمع أفراد المجتمع في المناسبات الوطنية.

وأضاف السلمي أن الأمانة تعمل بالتنسيق بين قطاعاتها المعنية على تهيئة المواقع وتنفيذ البرامج المصاحبة بما يحقق تجربة مناسبة للزوار، ويعزز دور المرافق البلدية في استضافة الأنشطة والفعاليات المجتمعية، في إطار مشاركة جدة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.