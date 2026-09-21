صحيفة سبق

يمثّل قصر الإمارة التاريخي في نجران، المشيّد عام 1363هـ في قلب المدينة القديمة أبا السعود على مساحة 6252 م²، أحد أبرز المعالم الوطنية المرتبطة بمراحل تأسيس وتوحيد المملكة. ويجسّد القصر بالطراز النجراوي الأصيل إرثًا عمرانيًا وثقافيًا يعرّف الأجيال بتاريخ المنطقة ودورِها في مسيرة البناء والتنمية.

يستعيد اليوم الوطني السعودي ذاكرة الوطن من خلال معالمه التاريخية الشاهدة على مسيرة التأسيس والبناء، ويبرز في هذا السياق قصر الإمارة التاريخي بنجران بوصفه أحد أبرز الرموز العمرانية في المنطقة، ومعلماً وطنياً يروي قصة من قصص توحيد المملكة.

يقع القصر في قلب المدينة القديمة «أبا السعود»، وقد شُيّد عام 1363هـ على مساحة 6252 متراً مربعاً، ويتكوّن من ثلاثة طوابق تضم عدداً من الغرف والمرافق، إضافة إلى بئر قديمة وأبراج دائرية في زواياه الأربع وأبراج للمراقبة. وقد أدّى القصر دور المقر الرئيسي للإمارة وعدد من الإدارات الحكومية في حقبة شهدت تحولات إدارية وتنموية بارزة في مسيرة تأسيس الدولة السعودية.

وروعي في تصميم القصر الطابع المعماري الأصيل لنجران، إذ شُيّد من الطين والحجارة وجذوع النخيل، ليجسّد ملامح التراث العمراني العريق للمنطقة ويحافظ على هويتها التاريخية. ويكتسب القصر أهمية ثقافية وسياحية مضاعفة لوقوعه في قلب النسيج العمراني القديم، بجوار الأسواق الشعبية والمباني التراثية، مما يتيح للأجيال الحالية التعرّف على إرث نجران الحضاري وتعزيز انتمائهم لتاريخ وطنهم.

وتظل المعالم التاريخية التي واكبت مراحل تأسيس المملكة شاهدة على صفحات مضيئة في تاريخ الوطن، ومصدر إلهام تستقي منه الأجيال قيم البناء والعطاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.