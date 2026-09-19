صحيفة سبق

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، السبت، غارات متتالية على بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان، شملت حي الساحة القديمة وشكلت حزاماً نارياً في المنطقة، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. ونجت فرق الإسعاف بصعوبة بعد تعرضها لغارة ثالثة أثناء توجهها لمكان القصف، وسط استمرار تمركز القوات الإسرائيلية جنوب…

أفادت وسائل إعلام لبنانية، السبت، بأن غارات إسرائيلية كثيفة شكّلت حزاماً نارياً في بلدة النبطية الفوقا جنوبي لبنان.

وأوضحت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارة على دفعتين استهدفت حي الساحة القديمة في البلدة.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإسعاف الصحي نجت بصعوبة بالغة من الغارات، بعد تعرضها للاستهداف من الطيران الإسرائيلي بغارة ثالثة أثناء توجهها إلى مكان الغارتين اللتين شنهما الطيران الإسرائيلي على النبطية الفوقا.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار القوات الإسرائيلية في الاحتفاظ بمواقع داخل جنوبي لبنان، وتنفيذ عمليات هدم وتفجير في عدد من البلدات الحدودية.