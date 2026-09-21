صحيفة سبق

اتجهت ملابس الجراحين من اللون الأبيض إلى الأخضر والأزرق؛ لتقليل الوهج والإجهاد البصري خلال العمليات الطويلة، إذ يوفر هذان اللونان خلفية أقل سطوعًا وتباينًا من الأبيض، خاصة مع تركيز العين لفترات طويلة على الأنسجة والدم. ولا ترتبط هذه الألوان بدقة الجراحة أو منع العدوى، التي تظل مرتبطة بالتعقيم وإجراء…

رغم ارتباط اللون الأبيض بالنظافة والطب، لم يعد الخيار المعتاد لملابس الجراحين داخل غرف العمليات، إذ حلت محله درجات الأخضر والأزرق؛ لاعتبارات تتعلق براحة العين وتقليل الوهج خلال العمليات الطويلة.

وكان الأبيض شائعًا تاريخيًا مع ترسخ مفاهيم التعقيم والنظافة، لكنه يعكس قدرًا كبيرًا من الضوء، ما قد يزيد الوهج ويجعل الانتقال البصري بين موضع الجراحة والمناطق المحيطة أكثر إزعاجًا.

ووفق ما نشرته «سكاي نيوز عربية»، يرتبط استخدام الأخضر والأزرق أيضًا بطريقة استجابة العين للألوان؛ فعند تركيز الجراح لفترات طويلة على الدم والأنسجة الحمراء، قد تظهر عند تحويل النظر إلى سطح أبيض صورة لونية لاحقة تميل إلى الأزرق المخضر.

وتوفر الألوان الخضراء والزرقاء خلفية أقل سطوعًا من الأبيض، ما قد يساعد على تقليل التباين والوهج والإجهاد البصري خلال العمليات الطويلة، دون أن يعني ذلك أنها تزيد دقة الجراحة أو تجعل الجراح يرى تفاصيل لا تظهر بغيرها.

كما تبدو بقع الدم أقل حدة بصريًا على الأخضر والأزرق مقارنة بالأبيض، لكن لون الملابس لا يمنع العدوى، إذ تعتمد الوقاية أساسًا على التعقيم وغسل اليدين والقفازات والكمامات والملابس الواقية.

ولا توجد قاعدة موحدة تلزم جميع الجراحين بألوان محددة، إذ تختلف الألوان بين المستشفيات والأقسام والوظائف. ومع ذلك، أصبح اختيار الأخضر والأزرق يعكس جانبًا عمليًا في تصميم بيئة غرفة العمليات، إلى جانب كونه تقليدًا مهنيًا.