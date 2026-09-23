صحيفة سبق

رفع رجل الأعمال سهو بن معضد بن سهو المطيري التهنئة للقيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني، مؤكداً أن شعار «عزّنا بطبعنا» يصف الإنسان السعودي، ومبرزاً تحولات رؤية 2030 وأمن المملكة.

رفع رجل الأعمال سهو بن معضد بن سهو المطيري أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وقال سهو بن معضد: «يأتي اليوم الوطني هذا العام تحت شعار (عزّنا بطبعنا)، وهو في تقديري أصدق وصف للإنسان السعودي؛ فالعزّ عندنا لم يكن يوماً ثوباً نلبسه في المناسبات، بل طبعٌ ورثناه عن آبائنا، وعاشه المؤسس الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – حين جمع هذه الأرض المتفرقة على كلمة واحدة، فصار التوحيد أول صفحة في سيرة وطن لا يعرف الانكسار».

وأضاف: «الطباع التي تحتفي بها هوية هذا العام - الشجاعة والرؤية والأصالة والهمّة والجود والكرم - ليست قيماً معلّقة في الذاكرة، بل نراها اليوم في قرارات القيادة وفي سواعد أبناء الوطن؛ شجاعةٌ في حماية الأرض والمقدسات، ورؤيةٌ تصنع المستقبل قبل أن يأتي، وأصالةٌ تحفظ الهوية وسط عالم يتغير، وهمّةٌ جعلت المستحيل عادة سعودية».

وأوضح أن ما تشهده المملكة من تحولات في ظل رؤية السعودية 2030 يمثّل مرحلة استثنائية في مسيرتها، قائلاً: «بصفتي من أبناء قطاع الأعمال، أرى بوضوح كيف تغيّرت البيئة الاقتصادية؛ فالمستثمر اليوم يجد في المملكة وضوحاً في التشريعات، وجرأة في المشاريع، وثقة في المستقبل. وهذا لم يأتِ صدفة، بل ثمرة قيادة تعرف ما تريد وتمضي إليه بعزم».

وأكد سهو بن معضد أن الأمن الذي تنعم به المملكة هو أثمن المكتسبات، مضيفاً: «في منطقة تموج بالتحديات، يبقى هذا الوطن ثابتاً كما عهدناه؛ آمناً بفضل الله، ثم بحكمة قيادته ويقظة رجاله. ومن حقنا في هذا اليوم أن نفخر، ومن واجبنا أن نحافظ على ما تحقق، وأن يكون كل واحد منا في موقعه لبنة في بناء لا يتوقف».

واختتم تهنئته بالدعاء أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها ورخاءها، قائلاً: «كل عام والوطن أعزّ، وقيادته أقوى، وشعبه على العهد باقٍ».