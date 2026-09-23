صحيفة سبق

توقفت حركة الملاحة الجوية في مطار برلين براندنبورج لمدة 45 دقيقة مساء الأربعاء بعد رصد طائرة مسيّرة قرب المجال الجوي للمطار، ما استدعى إغلاق المدرجين الشمالي والجنوبي بشكل كامل قبل إعادة فتحهما، في واقعة هي الأبرز من نوعها بين المطارات الألمانية هذا العام.

توقفت حركة الملاحة الجوية بالكامل في مطار برلين براندنبورج مساء الأربعاء لمدة 45 دقيقة، إثر رصد طائرة مسيّرة مجهولة المصدر في أجوائه.

ورُصدت الطائرة المسيّرة في حوالي الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي (00:18 بتوقيت جرينتش)، مما دفع مراقبة الحركة الجوية الألمانية إلى إغلاق المدرج الشمالي للمطار فوراً أمام عمليات الإقلاع والهبوط.

وامتد الإغلاق ليشمل المدرج الجنوبي أيضاً في تمام الساعة 20:08، مما أدى إلى توقف حركة الطيران بالكامل، قبل أن يُعاد فتح المدرجين في الساعة 05:09 بتوقيت برلين.

ويُسجّل مطار برلين براندنبورج أعلى معدل لحوادث رصد الطائرات المسيّرة بين المطارات الألمانية خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظاهرة باتت تُشكّل تحدياً متصاعداً لسلامة الملاحة الجوية.