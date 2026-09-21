صحيفة سبق

نوفو نورديسك السعودية تطلق حملة «عيشها أخف في اليوم الوطني» عبر ميتا وتيك توك لتشجيع الحوار مع مختصي الرعاية الصحية حول الصحة وإدارة الوزن.

تطلق نوفو نورديسك السعودية حملة «عيشها أخف في اليوم الوطني»، وهي مبادرة تهدف إلى تعزيز المعرفة، مستوحاة من روح اليوم الوطني وما يجسّده من اعتزاز وتقدّم ورفاه. وتستخدم الحملة محتوى مرئياً قصيراً عبر منصتي «ميتا» و«تيك توك»، لتشجيع أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية على اتخاذ الخطوة الأولى نحو صحة مستدامة، وذلك من خلال التحدث مع طبيب أو أحد المختصين في الرعاية الصحية.

ومن خلال محتوى مرئي يُنشر خلال فترة اليوم الوطني السعودي، تسلّط الحملة الضوء على أن الخطوات الصغيرة نحو فهم الصحة وإدارتها يمكن أن تسهم في بناء وطن أكثر صحة. وتهدف حملة «عيشها أخف» إلى تذكير الناس بأنهم ليسوا مضطرين إلى خوض رحلة العناية بصحتهم بمفردهم، وأن الطبيب أو أحد المختصين في الرعاية الصحية يمكنه المساعدة في تحديد الدعم المناسب لكل شخص.

وقال حمزة بن حركات، المدير العام لشركة نوفو نورديسك السعودية: «اليوم الوطني مناسبة تعبّر عن الاعتزاز والتقدّم، كما تذكّرنا بأن الصحة المستدامة تبدأ بخطوة واحدة. ومن خلال حملة «عيشها أخف في اليوم الوطني»، نرغب في تشجيع الناس على إجراء حوار مفتوح مع الطبيب حول صحتهم ورفاههم. لا يتعين على أي شخص خوض رحلة العناية بصحته بمفرده؛ إذ يمكن لأحد المختصين في الرعاية الصحية المساعدة في تحديد الدعم المناسب لكل شخص».

وتوجّه المبادرة الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن صحتهم أو إدارة أوزانهم إلى التحدث مع طبيب أو أخصائي أو أي مختص مؤهل آخر في الرعاية الصحية، لبدء الحوار واستكشاف خيارات الدعم المصممة وفق احتياجاتهم.

وتأتي حملة «عيشها أخف في اليوم الوطني» ضمن التزام نوفو نورديسك بدعم الصحة المستدامة، ومساندة أفراد المجتمع في المملكة العربية السعودية على بدء حوارات حول صحتهم ورفاههم من خلال التثقيف والحوار والشراكة.

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