صحيفة سبق

أكد وكيل محافظة ينبع سالم بن عويض السناني أن اليوم الوطني مناسبة يستذكر فيها السعوديون بطولات الملك المؤسس عبدالعزيز ورجاله في توحيد البلاد وإرساء الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن ما تعيشه المملكة من نهضة تنموية وحضارية ثمرة دعم واهتمام القيادة الرشيدة، رافعاً التهنئة للقيادة والشعب.

أكد وكيل محافظة ينبع سالم بن عويض السناني أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة على نفوس أبناء الوطن، يستذكرون فيها بكل فخر واعتزاز ما سطره الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- ورجاله المخلصون من بطولات وتضحيات أسهمت في توحيد البلاد وجمع كلمتها وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وأشار السناني إلى أن ما تشهده المملكة من نهضة تنموية وحضارية شاملة في مختلف المجالات يأتي ثمرةً للدعم والاهتمام اللذين يوليهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- ومتابعتهما الحثيثة لمسيرة التنمية والتطور.

ورفع وكيل المحافظة، بهذه المناسبة الوطنية، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وإلى سمو أمير منطقة المدينة المنورة، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلاً الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، ويحفظ قيادتها الرشيدة، ويديم على الوطن عزه ورفعته.