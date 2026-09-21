صحيفة سبق

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تأجيل الدورة السادسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى الربع الرابع من عام 2027، عقب مراجعة شاملة لاعتبارات تتعلق بتوقيت الحدث والمتطلبات اللوجستية لاستضافة مهرجان بهذا الحجم، مع استمرار برامجها ومبادراتها السنوية لدعم صنّاع الأفلام والمجتمع السينمائي.

أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تأجيل الدورة السادسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي إلى الربع الرابع من عام 2027، وذلك بعد مراجعة شاملة لعدد من الاعتبارات المرتبطة بتوقيت الدورة المقبلة.

وأوضحت المؤسسة أن قرار التأجيل جاء مراعاةً للمتطلبات اللوجستية المتعلقة باستضافة حدث سينمائي دولي بهذا الحجم، مشيرةً إلى أن العمل سيتواصل على مدار العام من خلال برامجها ومبادراتها المتنوعة، بما يكفل استمرار دعم صنّاع الأفلام والمجتمع السينمائي.

وأفادت المؤسسة بأن المهتمين باسترداد رسوم تقديم الأفلام والانتساب يمكنهم الاطلاع على التفاصيل عبر الموقع الرسمي للمهرجان.