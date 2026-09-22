صحيفة سبق

هنّأ رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالدوادمي «ثقة»، الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا، القيادة والشعب بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96، مؤكداً أن هذه المناسبة تجسّد مسيرة توحيد وطن قام على قيم الإيمان والوحدة والعطاء، مشيداً بتحول العمل الخيري إلى التمكين وصناعة الفرص ضمن رؤية السعودية 2030.

رفع رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالدوادمي «ثقة»، الدكتور بدر بن إبراهيم اليحيا، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ96.

وأكد اليحيا أن اليوم الوطني مناسبة لاستحضار مسيرة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، وما قامت عليه من قيم الإيمان والوحدة والتلاحم والعطاء، حتى أصبحت المملكة نموذجًا في البناء والتنمية والإنجاز.

وأوضح أن شعار اليوم الوطني «عزّنا بطبعنا» يعكس أصالة الإنسان السعودي وما يتحلى به من قيم الكرم والنخوة والتكافل والوفاء، مشيرًا إلى أن العطاء قيمة متجذرة في المجتمع السعودي أسهمت في تعزيز التماسك المجتمعي والوقوف إلى جانب المحتاجين وصون كرامتهم.

وأشار إلى أن العمل الخيري والتنموي في المملكة يشهد تحولًا نوعيًا في ظل رؤية السعودية 2030، من خلال الانتقال من تقديم المساعدات إلى تمكين الإنسان وصناعة الفرص وتعزيز استدامة الأثر، بما يعزز دور القطاع غير الربحي شريكًا فاعلًا في التنمية الوطنية.

واختتم اليحيا تصريحه بالدعاء أن يحفظ الله المملكة وقيادتها وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن تواصل مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهارًا وطموحًا، مستلهمةً من قيمها الأصيلة معنى «عزّنا بطبعنا».