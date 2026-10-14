صحيفة سبق

دشّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود اليوم مركز الأمير نايف للتميز والابتكار الطبي التابع للخدمات الطبية بالوزارة، بهدف تطوير الخدمات الطبية النوعية ودعم تشغيل المدن الطبية، عبر توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية، وتعزيز التدريب ونقل المعرفة بالشراكة مع خبرات عالمية.

دشّن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مركز الأمير نايف للتميز والابتكار الطبي، التابع لبرنامج تشغيل المدن الطبية بالخدمات الطبية في وزارة الداخلية.

واستمع سموه إلى شرح مفصّل من المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وبرنامج مستشفى قوى الأمن الدكتور صالح بن زيد المحسن، تناول مستهدفات المركز في تطوير الخدمات الطبية النوعية، ودعم جاهزية التشغيل التدريجي للمدن الطبية، وتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في دعم القرار الطبي، فضلاً عن تعزيز التدريب ونقل المعرفة بالشراكة مع خبرات عالمية في مجالات جراحة العمود الفقري والطب الرياضي والجراحة الروبوتية، بما يسهم في بناء نماذج رعاية متقدمة تجمع بين الكفاءات الوطنية والتقنيات الحديثة والابتكار الطبي، وترفع جودة الرعاية وتحسّن تجربة المستفيد وتعزز كفاءة الممارسة الطبية واستدامة التميز في المدن الطبية.

وتجوّل سمو وزير الداخلية في أقسام المركز، واطّلع على غرفة العمليات المتقدمة وما تضمّه من روبوت مخصص لجراحات العمود الفقري يعمل ضمن منظومة ملاحية متقدمة تساند الجرّاح في التخطيط للجراحة وتنفيذها، ومنظومة «Da Vinci 5» للجراحة الروبوتية طفيفة التوغل التي تتيح للجراح التحكم الدقيق بالأدوات الجراحية. كما اطّلع على جناح الأشعة التداخلية الهجين وما يوفره من إمكانات للتصوير الطبي الدقيق وتوجيه الإجراءات العلاجية، إضافة إلى مركز الابتكار.

ووقف الأمير عبدالعزيز بن سعود على معمل الذكاء الاصطناعي الذي أُنشئ بالتعاون مع شركة «HUMAIN»، وشاهد عرضاً عن مركز الابتكار وآلية اتخاذ القرار، ومنصة الذكاء الاصطناعي للرعاية الطبية في منظومة الخدمات الطبية، ومنصة «عزم»، وتطبيق «أمان الصحي»، ومنصة تشغيل المدن الطبية بنسختيها الداخلية والخارجية.

وشملت الجولة غرف التنويم، حيث اطّلع سموه على أحوال أحد المرضى، وغرفة العناية المركزة، ومختبر «عزم» للابتكار في الصحة النفسية، والصيدلية المؤتمتة، ومركز التأهيل وما يقدمه من برامج توظّف الروبوت والتمارين التفاعلية.

حضر حفل التدشين الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف نائب وزير الداخلية المكلّف، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية المهندس ثامر بن محمد الحربي، ومدير عام مكتب وزير الداخلية للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان.