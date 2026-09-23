رئيس الأركان يهنئ منسوبي القوات المسلحة باليوم الوطني ويشيد بتضحياتهم في حماية الوطن وصون مقدراته

صحيفة سبق

2026-09-23T21:50:00.072Z

عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي اتصالاً مرئياً مع قادة ومنسوبي القوات المسلحة، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مثمّناً ما يقدّمونه من تضحيات في الذود عن حياض الوطن وحماية مقدّراته، ومؤكداً اعتزازه بدورهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.