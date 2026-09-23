رئيس الأركان يهنئ منسوبي القوات المسلحة باليوم الوطني ويشيد بتضحياتهم في حماية الوطن وصون مقدراته
عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي اتصالاً مرئياً مع قادة ومنسوبي القوات المسلحة، قدّم خلاله التهنئة بمناسبة اليوم الوطني السعودي، مثمّناً ما يقدّمونه من تضحيات في الذود عن حياض الوطن وحماية مقدّراته، ومؤكداً اعتزازه بدورهم في تعزيز أمن المملكة واستقرارها.
عقد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي اتصالاً مرئياً مع قادة ومنسوبي القوات المسلحة، قدّم خلاله تهانيه بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
وأشاد الفريق الرويلي خلال الاتصال بما يقدّمه منسوبو القوات المسلحة من تضحيات جسيمة في سبيل الذود عن حياض الوطن وصون مقدّراته.