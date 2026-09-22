فهد العتيبي

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مبادرة لمشاركة منسوبيه في حضور مباريات المنتخب السعودي خلال بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27» التي تستضيفها جدة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، بهدف تعزيز الانتماء الوطني وروح الفريق وتحسين تجربة الموظف في بيئة عمل تفاعلية.

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بقسم الدعم والمساندة «عناية الموظفين» التابع لإدارة الخدمات المساندة، مبادرةً لمشاركة منسوبي الفرع في حضور مباريات المنتخب السعودي ومؤازرته خلال منافسات بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تستضيفها محافظة جدة في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، على ملعبَي مدينة الملك عبدالله الرياضية ومدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتأتي المبادرة في إطار حرص الفرع على تعزيز تفاعل منسوبيه مع الفعاليات الرياضية التي تستضيفها المنطقة، وإتاحة الفرصة لهم لمؤازرة المنتخب الوطني، بما يجسّد مشاعر الفخر والاعتزاز، ويُسهم في تعزيز تجربة الموظف وروح الفريق والانتماء المؤسسي.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن المبادرة تجسّد حرص الفرع على تعزيز التواصل والتفاعل بين منسوبيه، وتهيئة أجواء رياضية تُعزز روح الفريق الواحد وتوثّق الروابط الإيجابية بينهم، مشيراً إلى أن مشاركة الموظفين في مؤازرة المنتخب السعودي تأتي امتداداً لدور الفرع في التفاعل مع المناسبات الوطنية والرياضية، ومواكبة الفعاليات التي تستضيفها المنطقة، بما يعكس الحضور المجتمعي والمؤسسي للفرع.