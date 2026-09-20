صحيفة سبق

قبضت دوريات حرس الحدود البرية في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، أثناء محاولته تهريب ٦٥٬٦٨٥ قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي و٦٠ كجم من مادة الحشيش المخدر. وتم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالف وتسليمه مع المضبوطات لجهة الاختصاص. ودعت الجهات ا…

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، إثر محاولته تهريب (65,685) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و(60) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت القيادة استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المخالف، وتسليمه مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لمتابعة القضية.

ودعت الجهات الأمنية الجميع إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، أو عبر الرقم 994 لحرس الحدود، والرقم 995 للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، مؤكدةً أن جميع البلاغات تعالَج بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.