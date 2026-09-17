صحيفة سبق

أطلقت مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة وحدة الرعاية التلطيفية في المستشفى الرئيسي لتقديم رعاية متكاملة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة أو المهددة للحياة، عبر فريق متعدد التخصصات يركز على إدارة الألم والدعم النفسي والاجتماعي والروحي، وتعزيز التكامل بين الرعاية hospitalية والمنزلية والمجتمعي…

أطلقت مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة وحدة الرعاية التلطيفية بمستشفاها الرئيسي، بهدف تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة أو المهددة للحياة، والإسهام في تخفيف معاناتهم وتحسين جودة حياتهم، إلى جانب دعم أسرهم خلال رحلة الرعاية.

وأوضحت المدينة الطبية أن الوحدة تضم 4 أسرّة مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية للحالات التي تستدعي التنويم، وتقدم خدماتها عبر فريق متعدد التخصصات وفق نهج رعاية شامل يتمحور حول احتياجات المريض وأسرته.

وتشمل خدمات الوحدة إدارة الألم والأعراض المصاحبة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والروحي، ومساندة المريض وأسرته في اتخاذ القرارات العلاجية والتخطيط المسبق للرعاية، إضافة إلى برنامج متخصص لمساندة الأسر بعد الفقد.

وتسعى الوحدة إلى تعزيز التكامل واستمرارية الرعاية من خلال التنسيق بين خدمات المستشفى والعيادات الخارجية والرعاية المنزلية والمجتمعية، فضلاً عن دعم التعليم والتدريب والبحث في مجال الرعاية التلطيفية بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويأتي إطلاق الوحدة امتداداً لجهود تجمع المدينة المنورة الصحي في تطوير الخدمات الصحية التخصصية، وتقديم نموذج رعاية متكامل يضع المريض وأسرته في محور الاهتمام، ويسهم في تخفيف المعاناة وتحسين جودة الحياة.