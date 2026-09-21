صحيفة سبق

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في احتفالات اليوم الوطني السعودي بعدد من الفعاليات والعروض البرية والبحرية في مختلف مناطق المملكة، تشمل المسيرات والعروض بالسفن والحوامات والزوارق والدبابات البحرية والفلاي بورد، إضافة إلى معارض توعوية. وتستعرض المديرية خلال المشاركة آليات ومعدات برية وبحرية متعددة…

تشارك المديرية العامة لحرس الحدود في احتفالات اليوم الوطني السعودي، بعدد من الفعاليات والعروض البرية والبحرية في مناطق المملكة، تشمل المسيرات البرية، والعروض البحرية بالسفن، والحوامات والزوارق والدبابات البحرية والفلاي بورد، إلى جانب المعارض التوعوية.

وتستعرض المديرية خلال مشاركتها عددًا من الآليات والمعدات البرية والبحرية متعددة المهام، فيما تقدم الفرقة الموسيقية معزوفات وطنية، ضمن الفعاليات المصاحبة للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية.