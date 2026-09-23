خالد السليمي

تزيّنت شوارع وميادين مدينة حائل بأكثر من 3 آلاف علم سعودي وأكثر من 350 مجسمًا وطنيًا، إضافة إلى 860 شاشة عرض تحمل الهوية البصرية لليوم الوطني السعودي. وتأتي هذه التجهيزات بالتزامن مع أكثر من 35 فعالية وطنية وثقافية وترفيهية موجهة للعائلات والأطفال في أنحاء المدينة.

توشحت شوارع وميادين مدينة حائل بالأعلام والمجسمات الوطنية والشاشات الرقمية، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، في مشاهد امتزجت فيها ألوان الوطن بجبال حائل ومعالمها.

وزُيّنت طرق المدينة بأكثر من 3 آلاف علم سعودي، إلى جانب أكثر من 350 مجسمًا وطنيًا، فيما انتشرت أكثر من 860 شاشة عرض في عدد من الشوارع والميادين، تحمل الهوية البصرية والعبارات المرتبطة بالمناسبة الوطنية.

ووثقت الصور، عبر حساب أمانة حائل على منصة X، مجسمات وطنية ضخمة تحمل العلم السعودي، إلى جانب الأعلام التي اصطفت على أعمدة الإنارة والطرق، والشاشات واللوحات المضيئة، فيما شكّلت جبال حائل خلفية لعدد من مشاهد الاحتفاء.

وتتزامن هذه المظاهر مع أكثر من 35 فعالية تشهدها حائل ضمن برامج الاحتفال باليوم الوطني، والتي تتنوع بين الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية، والبرامج المخصصة للعائلات والأطفال.